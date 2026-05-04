Tổng thống Ukraine gặp lãnh đạo châu Âu tại Armenia, đề xuất nối lại đàm phán ba bên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/5 đã có các cuộc hội đàm với lãnh đạo nhiều nước châu Âu tại thủ đô Yerevan của Armenia, trong đó nhấn mạnh Kiev sẵn sàng khởi động vòng đàm phán ba bên mới nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột hiện nay.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Yerevan ngày 3.5.2026. Ảnh: PA.

Theo Reuters, ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh, Thủ tướng Phần Lan, Thủ tướng Na Uy và Thủ tướng Cộng hòa Séc bên lề các hoạt động ngoại giao tại Yerevan, nơi diễn ra hội nghị cấp cao của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) quy tụ hàng chục nhà lãnh đạo khu vực.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên liên quan vấn đề Ukraine. Ông nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Kiev là đạt được một nền hòa bình “công bằng và bền vững”. Đề xuất nối lại đàm phán ba bên cho thấy Ukraine vẫn để ngỏ kênh ngoại giao, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc trước đó giữa Ukraine, Mỹ và Nga chưa đạt được đột phá đáng kể.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực năng lượng của Ukraine, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng nước này tiếp tục chịu tác động từ các cuộc tấn công. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời cập nhật tình hình chiến sự trên tiền tuyến và kêu gọi các nước châu Âu tăng cường phối hợp nhằm củng cố năng lực phòng không.

Trong khi đó, Chính phủ Anh ngày 3/5 cho biết nước này chuẩn bị tham gia đàm phán để cùng vay 78 tỷ bảng Anh (106 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu để hỗ trợ Ukraine, đây là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ quốc phòng châu Âu đang ngày càng sâu sắc hơn dưới áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ. Theo thông báo từ văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, ông dự kiến ​​sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) ở thủ đô Yerevan của Armenia vào thứ Hai ngày 4/5 theo giờ địa phương - một diễn đàn thảo luận được thành lập sau cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022 - rằng Anh muốn hợp tác với EU để hỗ trợ Ukraine trong việc có được các thiết bị quân sự thiết yếu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận một số vấn đề với Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại thủ đô Yerevan của Armenia, nơi diễn ra hội nghị cấp cao của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC). Ảnh: News.am.

Ngoài cuộc gặp với thủ tướng Anh, trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo một số nước Châu Âu, ông Zelensky cũng thúc đẩy hợp tác quốc phòng, bao gồm các sáng kiến liên quan đến công nghệ quân sự như máy bay không người lái, nỗ lực tăng cường phòng không và hợp tác song phương. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại Yerevan, Tổng thống Zelenskiy đã đề xuất với Phần Lan tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước thông qua việc ký kết một thỏa thuận về máy bay không người lái, đồng thời chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm tác chiến được tích lũy trong suốt bốn năm xung đột với Nga.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.