Bài phát biểu tại lễ duyệt binh 9/5 của Tổng thống Nga Putin sẽ trở thành tâm điểm chú ý quốc tế

Điện Kremlin cho biết bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trường Đỏ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.

Bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ảnh: kremlin.ru

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đây sẽ là bài phát biểu “rất quan trọng”, theo thông lệ luôn được theo dõi rộng rãi trên toàn cầu. Lễ duyệt binh năm nay đánh dấu 81 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Phát biểu với nhà báo Pavel Zarubin của Vesti, ông Peskov nói: “Chúng tôi kỳ vọng Tổng thống sẽ có một bài phát biểu rất quan trọng tại lễ duyệt binh, như thông lệ. Nó luôn được cả thế giới chờ đợi, và điều đó là hoàn toàn đúng,”

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin sẽ có lịch trình dày đặc trong ngày 9/5, bao gồm các cuộc gặp song phương với lãnh đạo nước ngoài như Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Liên quan đến xung đột Ukraine, ông Peskov cho biết Nga ưu tiên đạt được các mục tiêu thông qua một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Kiev không thể hiện thiện chí, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự.

Ông cũng cho rằng cách nhìn nhận của Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính quyền Ukraine là “tương đồng”. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm mới đây, đánh dấu lần trao đổi thứ 12 kể từ khi ông Trump nhậm chức năm 2025. Trong khi đó, phía Nga cáo buộc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự, đồng thời khẳng định Washington “có thể gây ảnh hưởng” tới Kiev.

Về thị trường dầu mỏ, Điện Kremlin cũng cảnh báo nguồn cung dầu toàn cầu đang bị ảnh hưởng do hạn chế vận chuyển qua Eo biển Hormuz. Theo ông Peskov, nếu nguồn dầu của Nga tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu có thể tăng cao hơn nữa, trong bối cảnh đã vượt ngưỡng 120 USD/thùng.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không tuân theo một số kêu gọi từ phương Tây liên quan đến việc hạn chế tấn công hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Về quan hệ với châu Âu, ông Peskov nhận định tình hình đang quay trở lại “thời kỳ đối đầu khắc nghiệt”, với việc các nước EU gia tăng chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy quân sự hóa.

Ông cho rằng xu hướng này một phần nhằm bù đắp việc Mỹ giảm hiện diện quân sự tại khu vực. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cắt giảm hơn 5.000 binh sĩ Mỹ tại Đức, sau những bất đồng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cách xử lý các vấn đề quốc tế.

Nhật Lệ

Nguồn: Sputnik