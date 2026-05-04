Israel chi 395 tỷ USD vào ngân sách quốc phòng, khẩn cấp tìm lời giải cho "bài toán" UAV

Trước mối đe dọa ngày càng lớn từ các loại máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới của Hezbollah và gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban và gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố một kế hoạch ngân sách khổng lồ nhằm tự chủ vũ khí và thiết lập mạng lưới phòng thủ chuyên biệt.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu công bố dự án đặc biệt ngăn chặn máy bay không người lái (UAV) của Hezbollah . Ảnh: i24 news english

Phát biểu trước truyền thông ngày 3/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ bổ sung thêm 350 tỷ shekel (tương đương khoảng 95 tỷ USD) vào ngân sách quốc phòng. Mục tiêu cốt lõi của khoản đầu tư kỷ lục này là thúc đẩy năng lực sản xuất vũ khí nội địa, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn cung từ nước ngoài.

Ông Netanyahu nhấn mạnh:"Chúng ta sẽ sản xuất đạn dược và vũ khí ngay tại Israel. Đây là bước đi chiến lược để đảm bảo tự chủ quốc phòng trong mọi tình huống" .

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel (IDF) đang đối mặt với những thách thức chưa từng có từ các loại UAV tự sát của Hezbollah. Đặc biệt, việc lực lượng này sử dụng UAV điều khiển bằng cáp quang – loại vũ khí miễn nhiễm hoàn toàn với các hệ thống gây nhiễu điện tử – đã tạo ra những lỗ hổng trong mạng lưới phòng không vốn được coi là “bất khả xâm phạm” của Israel.

Thủ tướng Netanyahu xác nhận: "Một dự án đặc biệt nhằm đối phó với mối đe dọa từ drone đang được triển khai. Sẽ cần có thời gian để hoàn thiện, nhưng chúng tôi đang dồn toàn lực vào đó."

Trong khi chờ đợi một giải pháp công nghệ tổng thể từ cấp cao, các đơn vị quân đội Israel đang tham chiến tại miền Nam Lebanon đã buộc phải tự tìm cách thích nghi để đối phó với những “sát thủ trên không” của Hezbollah. Tại các điểm nóng, binh lính bắt đầu triển khai các mạng lưới thép kiên cố, được thiết kế như những “chiếc bẫy” lộ thiên nhằm vô hiệu hóa drone tự sát trước khi chúng kịp tiếp cận và gây thương vong.

Hình ảnh máy bay không người lái FPV bị quân đội Israel thu giữ ở miền nam Lebanon, được công bố ngày 3 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Lực lượng Quốc phòng Israel

Đại diện Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, một hệ thống phòng thủ đa tầng đang được khẩn trương tích hợp. Chiến lược này không chỉ dừng lại ở việc phòng ngự thụ động bằng sự cảnh giác của binh lính, mà còn bao gồm các đòn tấn công chủ động nhằm triệt hạ đội ngũ điều khiển drone và đánh phá sâu vào chuỗi cung ứng của đối phương.

Đặc biệt, IDF đang chạy đua với thời gian để rút ngắn “khoảng thời gian cảnh báo”. Chỉ cần thêm vài giây quý giá, binh lính có thể kịp thời kích hoạt các quy trình trú ẩn đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Trên thực địa, các loại vũ khí cá nhân cũng đang được nâng cấp mạnh mẽ với kính ngắm quang học thế hệ mới có khả năng tự động khóa mục tiêu. Những thiết bị này cho phép các đơn vị bộ binh thiện chiến có thể bắn hạ UAV ngay từ khi chúng vừa xuất hiện trên đường chân trời, tạo nên một lá chắn tầm thấp hiệu quả trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ đang ngày càng khốc liệt.

Nhật Lệ

Nguồn: i24 news english, Times of Isarel