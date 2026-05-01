Không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 2 mỏ đất tại xã Vĩnh Lộc

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 2 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Lộc.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 2 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Lộc.

Cụ thể: Khu vực 1 có diện tích 2,9ha tại thôn Nhật Quang; khu vực 2 có diện tích 2,7ha tại thôn Bổng Phổn, là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ thi công Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND xã Vĩnh Lộc công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đồng thời, hướng dẫn Công ty cổ phần HT Việt Nga thực hiện thủ tục đề xuất, lựa chọn tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện để được cấp phép khai thác các khu vực mỏ cung cấp vật liệu cho dự án theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường có liên quan, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản nêu trên để cung cấp cho các công trình, dự án, nhiệm vụ quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản, được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

UBND xã Vĩnh Lộc có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực đã được khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng hiện trạng đã phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

