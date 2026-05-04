Nga cân nhắc đề xuất sáng kiến mới về khu vực không có vũ khí hủy diệt tại Trung Đông

Lê Hà.
(Baothanhhoa.vn) - Nga có thể đưa ra các sáng kiến mới nhằm thúc đẩy việc xây dựng khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) tại Trung Đông, trong bối cảnh vấn đề này tiếp tục được duy trì trong chương trình nghị sự quốc tế.

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna ông Mikhail Ulyanov. Ảnh: X.com

Phát biểu với báo Izvestia, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna ông Mikhail Ulyanov cho biết ý tưởng về việc thiết lập một khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác tại Trung Đông sẽ vẫn được thúc đẩy cho đến khi đạt được kết quả cụ thể.

Ông Ulyanov nói: “Khả năng Nga đưa ra các sáng kiến mới trong vấn đề này là có thể, nếu xuất hiện nhu cầu,” đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và hợp tác quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu giảm thiểu rủi ro an ninh trong khu vực.

Theo nhà ngoại giao Nga, một trong những trở ngại hiện nay là sự khác biệt trong quan điểm giữa các quốc gia liên quan. Ông cho rằng Israel không ủng hộ việc tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), trong khi vẫn kêu gọi các quốc gia khác trong khu vực tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của hiệp ước này.

Nga cân nhắc đề xuất sáng kiến mới về khu vực không có vũ khí hủy diệt tại Trung Đông. Ảnh: Getty Images

Hiệp ước NPT được coi là nền tảng của nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy giải trừ quân bị và tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, việc triển khai các cơ chế liên quan tại Trung Đông vẫn gặp nhiều thách thức do yếu tố an ninh và khác biệt chính sách giữa các bên.

Trong nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã nhiều lần thảo luận về khả năng thiết lập một khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung Đông, song tiến trình này chưa đạt được bước tiến đáng kể.

Giới quan sát cho rằng bất kỳ sáng kiến mới nào cũng sẽ cần sự đồng thuận rộng rãi từ các quốc gia trong khu vực cũng như sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, nhằm tạo nền tảng cho các bước đi tiếp theo hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh và ổn định lâu dài.

Lê Hà.

Nguồn: RT

#Trung đông #Vũ khí hủy diệt hàng loạt #Nga #sáng kiến mới #Vũ khí hạt nhân #Chương trình #Đề xuất #An ninh

