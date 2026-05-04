Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan: Chưa có dấu hiệu chậm trễ bàn giao hệ thống Patriot

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết, nước này chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào cho thấy việc bàn giao các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ sẽ bị trì hoãn, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về tiến độ cung cấp vũ khí cho châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ảnh: AA

Phát biểu ngày 3/5, ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh rằng các hệ thống Patriot – vốn đóng vai trò quan trọng trong tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa – không nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi khả năng chậm giao hàng. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamys nói: “Liên quan đến các tổ hợp Patriot, chúng tôi không có thông tin nào về việc trì hoãn.”

Trước đó, báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Washington đã cảnh báo một số đồng minh châu Âu, bao gồm Anh, Ba Lan, Litva và Estonia, rằng họ có thể phải đối mặt với tình trạng chậm trễ trong việc nhận vũ khí do nguồn dự trữ của Mỹ bị ảnh hưởng bởi các diễn biến quân sự tại Trung Đông.

Theo Reuters, giới chức Mỹ gần đây cũng đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng một số hợp đồng cung cấp vũ khí đã ký trước đó có khả năng bị chậm tiến độ khi nhu cầu sử dụng trang thiết bị gia tăng.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: Defense News

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho rằng nếu có chậm trễ, thì chủ yếu liên quan đến một số loại trang thiết bị khác, và mức độ không đủ lớn để gây quan ngại đáng kể. Ông nhấn mạnh tình hình hiện tại chưa tạo ra áp lực lớn đối với kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Ba Lan.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, ông Kosiniak-Kamysz từng cảnh báo rằng, các căng thẳng kéo dài tại Trung Đông có thể tác động đến tiến độ cung cấp các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất, cũng như các loại vũ khí khác cho các nước châu Âu, trong đó có Ba Lan và Ukraine.

Các hệ thống Patriot được xem là một trong những thành phần then chốt trong mạng lưới phòng thủ của nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cường năng lực phòng không đang gia tăng.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters