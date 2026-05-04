Mỹ hủy kế hoạch triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức

Mỹ đang có kế hoạch hủy bỏ việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức, theo Reuters và Financial Times ngày 3/5. Động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Washington tại quốc gia châu Âu, trái ngược với thỏa thuận đạt được năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được Berlin coi là yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ NATO.

Mỹ đang có kế hoạch hủy bỏ việc triển khai tên lửa hành trình Tomahawk tại Đức. Ảnh: IT

Việc Mỹ tiêu tốn một lượng lớn tên lửa Tomahawk (khoảng 850 quả) trong các cuộc xung đột tại Trung Đông đã dẫn đến lo ngại về tình trạng cạn kiệt kho vũ khí được xem là nguyên nhân cho quyết định này. Trước đó, kế hoạch triển khai được xem là một phần trong các thỏa thuận đạt được năm 2024 giữa Tổng thống Mỹ khi đó Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Berlin coi việc bố trí các hệ thống vũ khí này là yếu tố quan trọng nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các nguy cơ an ninh từ Nga. Đơn vị dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm nay, song quyết định mới từ Nhà Trắng đã làm gián đoạn kế hoạch.

Việc hủy bỏ triển khai diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và chính phủ Đức gia tăng căng thẳng. Các chuyên gia nhận định động thái này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc an ninh của NATO tại châu Âu, đồng thời làm thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực.

Chính phủ Đức đang cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phát biểu trên kênh truyền hình ARD, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định Mỹ vẫn là đối tác NATO quan trọng bất chấp kế hoạch rút quân và thay đổi về vũ khí. Ông Merz lưu ý rằng trên thực tế Mỹ chưa triển khai các loại vũ khí này đến Đức, do đó việc hủy bỏ chỉ là dừng một kế hoạch tương lai.

Phát biểu trên kênh truyền hình ARD, thủ tướng Merz khẳng định quyết định trên không liên quan những chỉ trích gần đây của mình đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Merz nêu rõ, Washington “không có đủ” loại vũ khí này cho chính mình, do đó “gần như không có khả năng” cung cấp cho Đức trong thời điểm hiện tại.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Anadolu

Liên quan cơ chế chia sẻ hạt nhân trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thủ tướng Đức nhấn mạnh “không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào”, đồng thời khẳng định cam kết răn đe hạt nhân của Mỹ tại khu vực NATO vẫn được duy trì đầy đủ.

Ông Merz cũng đánh giá việc Washington rút hơn 5.000 binh sĩ khỏi Đức, động thái được Tổng thống Trump công bố trước đó là “không mới”, cho biết đây là lực lượng được triển khai tạm thời dưới thời ông Biden và kế hoạch rút quân đã được thảo luận từ lâu.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Financial Times, Tagesschau