Gần 50 nhà lãnh đạo thế giới dự Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Armenia

Lãnh đạo gần 50 quốc gia đã tới thủ đô Yerevan của Armenia tham dự Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 8, trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực và thế giới có nhiều biến động đáng chú ý.

Ảnh tư liệu

Ngày 4/5, các nhà lãnh đạo từ gần 50 quốc gia, bao gồm toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã nhóm họp tại thủ đô Yerevan của Armenia để tham dự Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 8, với chủ đề “Xây dựng tương lai: Đoàn kết và ổn định ở châu Âu”.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc về địa chính trị. Các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận trực tiếp nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng nhiều lãnh đạo châu Âu khác. Hội nghị do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đồng chủ trì.

Đáng chú ý, Thủ tướng Canada Mark Carney tham dự hội nghị với tư cách khách mời, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia ngoài châu Âu tham gia EPC. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh châu Âu và Canada đang cùng nhau xây dựng một liên minh toàn cầu nhằm thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và chủ nghĩa đa phương.

Trong bối cảnh quan hệ giữa châu Âu, Canada và Mỹ có những điều chỉnh dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đối tác này đang có xu hướng tăng cường hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực.

Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) là diễn đàn liên chính phủ được thành lập năm 2022 nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị và chiến lược về tương lai của châu Âu.

Cùng thời điểm, Armenia cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Liên minh châu Âu lần đầu tiên, thể hiện nỗ lực tăng cường quan hệ với EU. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Nam Caucasus tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, từng bước mở rộng hợp tác với châu Âu.

Theo các chuyên gia, Armenia đang thúc đẩy quan hệ với EU thông qua các khuôn khổ hợp tác hiện có, bao gồm thỏa thuận đối tác toàn diện ký năm 2017.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews