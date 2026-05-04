IAEA đề nghị kiểm tra phòng thí nghiệm sau sự cố tại nhà máy Zaporizhzhia

(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã đề nghị được tiếp cận một phòng thí nghiệm thuộc Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) sau khi xảy ra vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái tại cơ sở này.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: IAEA

Theo thông báo đăng trên nền tảng X, IAEA dẫn thông tin từ phía nhà máy cho hay một thiết bị bay không người lái đã nhắm vào Phòng thí nghiệm Kiểm soát Bức xạ Bên ngoài (ECRL) trong ngày 3/5. Chưa ghi nhận thương vong và mức độ ảnh hưởng đối với cơ sở này hiện vẫn đang được xác minh. Phòng thí nghiệm nằm bên ngoài khuôn viên chính của nhà máy.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết các chuyên gia của cơ quan đang hiện diện tại nhà máy đã đề nghị được tiếp cận khu vực trên nhằm đánh giá tình hình. Ông Grossi đồng thời nhấn mạnh các sự cố xảy ra tại hoặc gần cơ sở hạt nhân đều có thể tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn và an ninh hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya.Ảnh: The Moscow Times

Phía nhà máy Zaporizhzhia trước đó thông tin phòng thí nghiệm ECRL bị tác động bởi một thiết bị bay không người lái, song không gây thiệt hại nghiêm trọng đối với trang thiết bị.

Zaporizhzhia là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn tại châu Âu và thời gian qua thường xuyên được cộng đồng quốc tế quan tâm về vấn đề an toàn. IAEA hiện duy trì sự hiện diện chuyên gia tại đây để theo dõi, hỗ trợ và đánh giá các điều kiện vận hành.

Cơ quan này tiếp tục kêu gọi các bên liên quan tránh những hành động có thể ảnh hưởng đến an toàn của các cơ sở hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì môi trường ổn định nhằm hạn chế rủi ro phát sinh. Các thông tin liên quan vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Lê Hà.

Nguồn: RT

