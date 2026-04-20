Tổng thống Ukraine đề xuất xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung của châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, Kiev đang thúc đẩy ý tưởng xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cấp châu Âu, trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày càng gia tăng.

Phát biểu ngày 19/4 trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nhấn mạnh châu Âu cần sớm sở hữu một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo riêng, đồng thời cho biết Ukraine đã và đang tiến hành trao đổi với một số quốc gia về việc hiện thực hóa sáng kiến này.

Theo ông, việc đối phó với tên lửa đạn đạo là một trong những thách thức lớn nhất đối với Ukraine trong xung đột hiện nay với Nga, do chỉ một số loại tên lửa nhất định của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất mới có khả năng đánh chặn hiệu quả loại vũ khí này.

Nga được cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây thiệt hại cho các nhà máy nhiệt điện cũng như hệ thống truyền tải điện.

Tổng thống Zelenskyy cho rằng việc xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung của châu Âu là cần thiết và có thể thực hiện trong vòng một năm, dù thừa nhận đây là nhiệm vụ “rất khó khăn nhưng khả thi”. Ông cũng cho biết đã thảo luận vấn đề này với một số quốc gia châu Âu chủ chốt, song không nêu cụ thể.

Một đơn vị thuộc hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga đang được vận hành trong một cuộc tập trận tại một địa điểm không xác định ở vùng Siberia của Nga. Ảnh: Straitstimes

Trong khi đó, một công ty quốc phòng Ukraine là Fire Point – đơn vị phát triển tên lửa hành trình Flamingo – tiết lộ đang đàm phán với các đối tác châu Âu nhằm triển khai một hệ thống phòng không mới vào năm tới, với chi phí thấp hơn so với các hệ thống hiện có.

Hiện nguồn cung tên lửa cho hệ thống Patriot đang trở nên hạn chế do nhu cầu triển khai rộng rãi, trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo duy nhất của châu Âu là SAMP/T (do Italy và Pháp phát triển) lại được sản xuất với số lượng tương đối hạn chế.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters.