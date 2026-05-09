Tổng thống Trump thông báo lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine trong 3 ngày

Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận thực hiện lệnh ngừng bắn trong ba ngày, từ 9 đến 11/5, kèm theo kế hoạch trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 8/5/2026. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump thông tin thỏa thuận bao gồm việc tạm dừng toàn bộ hoạt động quân sự và tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai phía. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đây là sáng kiến do ông đề xuất và đã nhận được sự đồng thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Trump nhấn mạnh: “Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hồi kết của một cuộc chiến kéo dài, đẫm máu và đầy khó khăn”, đồng thời cho biết các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang tiếp tục có tiến triển.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi phía. đồng thời cho biết các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là việc trao trả tù binh, tiếp tục được ưu tiên trong tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ không tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, coi đây là một động thái mang tính biểu tượng trong bối cảnh hiện nay.

Phía Nga xác nhận đồng ý với sáng kiến của ông Trump thông qua các kênh trao đổi với chính quyền Mỹ. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết thỏa thuận đã đạt được sau các cuộc điện đàm giữa hai bên.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường sau một cuộc không kích của Nga, tại Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn đơn phương được công bố trước đó.

Theo Bộ Giao thông Nga, hoạt động tại 13 sân bay ở miền Nam nước này đã bị gián đoạn tạm thời sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hàng không khu vực. Phía Nga cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn hàng trăm mục tiêu trên không kể từ khi các thông báo ngừng bắn được đưa ra. Ngược lại, Ukraine thông báo đã bắn hạ nhiều thiết bị bay không người lái tại các khu vực gần tiền tuyến, đồng thời cho biết các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn với cường độ cao.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.