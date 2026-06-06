Nhóm Arab, OIC kêu gọi LHQ hành động đối với Israel

Đại diện Palestine, Nhóm Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi Hội đồng Bảo an có các biện pháp cụ thể đối với Israel, trong bối cảnh Quốc hội Israel vừa thông qua luật mở rộng ưu đãi thuế cho hàng chục khu định cư ở Bờ Tây.

Đại diện Palestine tại LHQ Riyad Mansour cho biết các bên đã đề nghị đưa vấn đề Palestine trở lại chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Ảnh chụp màn hình.

Tại cuộc họp báo ở trụ sở LHQ ngày 5/6, đại diện Palestine, Nhóm Arab và OIC bày tỏ quan ngại về các hoạt động mở rộng khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời cảnh báo những động thái này có thể làm suy giảm triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Đại diện Palestine tại LHQ Riyad Mansour cho biết các bên đã đề nghị đưa vấn đề Palestine trở lại chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Ông cho rằng các kế hoạch mở rộng khu định cư, đặc biệt là dự án E1 gần Đông Jerusalem, có nguy cơ chia cắt Bờ Tây và ảnh hưởng đến khả năng hình thành một Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai.

Thay mặt Nhóm Arab, Đại sứ Abdulaziz Al-Wasel cho rằng các biện pháp hiện nay của Israel không phải là những hành động đơn lẻ mà phản ánh xu hướng mở rộng kiểm soát tại các vùng lãnh thổ Palestine. OIC cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp ngăn chặn việc mở rộng khu định cư, sáp nhập lãnh thổ và các hành động bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Quốc hội Israel (Knesset) thông qua đạo luật mở rộng ưu đãi thuế cho 59 khu định cư ở Bờ Tây với 32 phiếu thuận và 23 phiếu chống.

Theo luật mới, các ưu đãi sẽ được áp dụng hồi tố từ tháng 1/2026 đến hết năm 2027. Cơ quan Thuế Israel ước tính chính sách này sẽ tiêu tốn khoảng 35 triệu USD mỗi năm.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, người thúc đẩy dự luật, cho rằng cư dân tại các khu định cư ở Bờ Tây đang sống trong điều kiện an ninh đặc biệt và cần được hưởng các chính sách hỗ trợ tương tự những khu vực gần biên giới Dải Gaza.

Tuy nhiên, giới chuyên gia và các đảng đối lập cho rằng đạo luật mới có thể khuyến khích mở rộng các khu định cư, qua đó tiếp tục làm giảm khả năng thực hiện giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Giới quan sát nhận định những diễn biến mới có thể tiếp tục làm gia tăng tranh cãi tại LHQ cũng như trong quan hệ giữa Israel và Palestine trong thời gian tới.

Bích Hồng