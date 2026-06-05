Thanh Hóa bổ sung 2 dự án khu đô thị vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù về khoáng sản

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung 2 dự án phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngoài ngân sách vào danh mục được áp dụng quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản.

Theo đó, 2 dự án được bổ sung gồm: Dự án Khu đô thị mới thuộc Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty CP Xây dựng Phát triển Hòa Bình làm chủ đầu tư; và Dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty CP Xây dựng Phát triển Hòa Bình thực hiện.

Việc bổ sung các dự án nhằm tạo cơ sở triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định và triển khai các nhiệm vụ được giao.

LP