Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Văn bản pháp luật

Thanh Hóa bổ sung 2 dự án khu đô thị vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù về khoáng sản

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung 2 dự án phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngoài ngân sách vào danh mục được áp dụng quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản.

Thanh Hóa bổ sung 2 dự án khu đô thị vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù về khoáng sản

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung 2 dự án phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn ngoài ngân sách vào danh mục được áp dụng quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản.

Thanh Hóa bổ sung 2 dự án khu đô thị vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù về khoáng sản

Thanh Hóa bổ sung 2 dự án khu đô thị vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù về khoáng sản

Thanh Hóa bổ sung 2 dự án khu đô thị vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù về khoáng sản

Theo đó, 2 dự án được bổ sung gồm: Dự án Khu đô thị mới thuộc Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty CP Xây dựng Phát triển Hòa Bình làm chủ đầu tư; và Dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty CP Xây dựng Phát triển Hòa Bình thực hiện.

Việc bổ sung các dự án nhằm tạo cơ sở triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định và triển khai các nhiệm vụ được giao.

LP

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Dự án #TP Thanh Hóa #Khoáng sản #Danh mục #Phát triển kinh tế #Cơ chế đặc thù #phường Đông Hải #Quy định #Công ty

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Rút ngắn thời gian thực hiện hàng loạt thủ tục đăng kiểm từ ngày 1/6

Rút ngắn thời gian thực hiện hàng loạt thủ tục đăng kiểm từ ngày 1/6

Đời sống - Xã hội
Theo Thông tư 24/2026/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, từ ngày 1/6, thời gian thực...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh