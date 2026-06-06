AI đang tạo ra một thế hệ tài phiệt mới

Trong khi nhiều người vẫn đang tranh cãi về việc trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cướp đi việc làm, thì một bộ phận nhà đầu tư chứng khoán nhạy bén đã âm thầm biến cơn sốt này thành “cỗ máy in tiền” cho riêng mình.

Cổ phiếu công nghệ đã trở thành động lực ngày càng quan trọng của thị trường trong những năm gần đây. Ảnh: Getty Images

Báo cáo thống kê thịnh vượng toàn cầu vừa công bố một con số chấn động: Gần 2 triệu người đã chính thức ghi tên mình vào câu lạc bộ triệu phú USD nhờ làn sóng cổ phiếu công nghệ bùng nổ.

Theo Báo cáo thống kê thịnh vượng toàn cầu 2026 (World Wealth Report) vừa được tập đoàn tư vấn tài chính Capgemini (Pháp) công bố, thế giới đã kết nạp thêm gần 2 triệu triệu phú mới chỉ trong vòng một năm qua. Báo cáo của Capgemini chỉ ra rằng động lực cốt lõi thúc đẩy sự bùng nổ tài sản này chính là sự tăng trưởng phi mã của thị trường chứng khoán, phần lớn gắn liền với dòng vốn khổng lồ đổ vào các doanh nghiệp công nghệ và chuỗi cung ứng liên quan đến AI.

Tại Mỹ, nghiên cứu từ Goldman Sachs cho thấy các cổ phiếu công nghệ đầu ngành đã đóng góp tới hơn một nửa vào mức tăng trưởng 16,4% của chỉ số S&P 500. Theo dữ liệu bổ sung từ CBS News, giới nhà giàu đã nhanh nhạy tăng tỷ trọng phân bổ vốn vào cổ phiếu thêm 5%, đẩy mạnh dòng tiền vào thị trường chứng khoán để tối ưu hóa lợi nhuận từ làn sóng công nghệ mới này.

Xét theo khu vực, Mỹ tiếp tục là nơi gia tăng số lượng triệu phú nhiều nhất trên toàn cầu.Trong năm 2025, nước này có thêm khoảng 730.000 triệu phú mới.

Mỹ tiếp tục là nơi gia tăng số lượng triệu phú nhiều nhất trên toàn cầu. Ảnh: Finance.

Châu Á cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Tổng tài sản của các triệu phú trong khu vực tăng 10,5%, trong khi số lượng triệu phú tăng 9,4%, lên khoảng 8,3 triệu người.

Trong nhiều năm, Trung Quốc là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng tài sản tại châu Á. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy Hàn Quốc và Đài Loan hiện đang nổi lên là những điểm sáng mới.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng tới 76% trong năm 2025, trong khi làn sóng tăng giá của các cổ phiếu bán dẫn đã giúp thị trường Đài Loan bứt phá mạnh.

Tại châu Âu, số lượng triệu phú tăng 6,5%, còn Mỹ Latinh ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,3%. Ngược lại, Trung Đông là khu vực duy nhất trong báo cáo chứng kiến số lượng triệu phú giảm, với mức giảm 1,4%.

Sự trỗi dậy của AI không chỉ tái cấu trúc ngành công nghệ, mà đang trực tiếp định hình lại bản đồ phân phối tài sản và tạo ra một thế hệ tài phiệt mới gắn liền với cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo.

Nhật Lệ