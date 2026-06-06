Thanh Hóa dự kiến xây mới khoảng 89 trụ sở Công an cấp xã đến năm 2028

UBND tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2028 đầu tư xây dựng mới khoảng 89 trụ sở Công an cấp xã, đồng thời hỗ trợ kinh phí đầu tư 3 trụ sở khác. Đến hết năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% trụ sở Công an cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ.

Trụ sở chính Công an tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 5/6/2026 triển khai Đề án Xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cấp xã, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Việc đầu tư được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, đồng bộ, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, tránh dàn trải, lãng phí.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2027, tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng mới 38 trụ sở. Trong đó có 5 trụ sở Công an xã biên giới đã được phê duyệt và 33 trụ sở dự kiến khởi công trong hai năm 2026-2027.

Tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí đầu tư 3 trụ sở, gồm Công an xã Yên Nhân, Công an xã Mường Mìn và Công an phường Sầm Sơn. Giai đoạn 2027-2028, dự kiến tiếp tục đầu tư xây dựng khoảng 51 trụ sở Công an cấp xã.

Số lượng và tiến độ đầu tư có thể được điều chỉnh sau khi sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phù hợp nhu cầu bố trí, sử dụng trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, sắp xếp và bàn giao các trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư cho Công an tỉnh. Những công trình phù hợp sẽ được cải tạo, nâng cấp để bố trí cho lực lượng Công an cấp xã, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công.

Công an tỉnh được giao chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể đầu tư trụ sở Công an cấp xã giai đoạn 2026-2030; rà soát, lập danh mục công trình sử dụng ngân sách địa phương và công trình đề xuất Bộ Công an đầu tư.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản công; Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ, kiểm tra công tác nghiệm thu; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hoàn thiện thủ tục về quy hoạch, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND các xã, phường có trách nhiệm lựa chọn vị trí, thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai và tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trụ sở.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)