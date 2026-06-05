Phóng viên nhiều cơ quan báo chí đi thực tế và tìm hiểu thông tin tại xã Thọ Lập

Chiều 5/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và đưa phóng viên các cơ quan báo chí đi tác nghiệp, tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thọ Lập đã thông tin về những kết quả địa phương đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm 2026.

Lãnh đạo xã Thọ Lập cung cấp thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Thọ Lập có diện tích tự nhiên 33,81km2, dân số gần 27.850 người. Là địa phương thuộc vùng bán sơn địa, có quỹ đất rộng, hệ thống thủy lợi cơ bản hoàn thiện và giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, Thọ Lập đang từng bước khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn. 5 tháng đầu năm 2026, xã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật, trong phát triển kinh tế, xã Thọ Lập đã tích tụ, tập trung được 39ha phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Toàn xã hiện có 14,5ha dưa vàng sản xuất trong nhà màng, nhà lưới. Nhiều dự án hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường tỉnh 506B được triển khai. Hồ sơ quy hoạch chung xã Thọ Lập đến năm 2050 đang được hoàn thiện.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân sau sáp nhập. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn bảo đảm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu phát triển của tỉnh thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, báo chí không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương mà còn phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, phản ánh những vấn đề đặt ra từ thực tiễn để các cấp, các ngành kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa và con người xứ Thanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông qua hoạt động cung cấp thông tin và tác nghiệp thực tế tại cơ sở, các cơ quan báo chí có thêm tư liệu sinh động để phản ánh những kết quả đạt được trong quá trình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đồng thời, góp phần lan tỏa hình ảnh một Thọ Lập đang phát huy truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng, nỗ lực xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững.

Các đại biểu và phóng viên tham quan di tích cách mạng Yên Trường.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất dưa vàng tại xã Thọ Lập.

Trước khi dự hội nghị, các đại biểu và phóng viên đã tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, phố Đầm - từng là khu phố buôn bán sầm uất ở xứ Thanh những năm đầu thế kỷ XX và một số mô hình sản xuất tiêu biểu trên địa bàn xã Thọ Lập.

Thùy Linh