Đợt nắng nóng ở Thanh Hóa sẽ kéo dài đến ngày 8/6

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, đợt nắng nóng đang diễn ra trên địa bàn tỉnh dự báo kéo dài đến ngày 8/6. Từ ngày 9/6, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Ảnh: TTXVN

Trong ngày 5/6, khu vực tỉnh Thanh Hóa trời nắng, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, riêng trạm khí tượng Như Xuân ghi nhận 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ổn định, trong hai ngày 6 và 7/6, Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Tại khu vực trung du, vùng núi, nhiệt độ cao nhất trong ngày 6 và 7/6 phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, thời gian nắng nóng từ 10h đến 17h. Khu vực đồng bằng ven biển nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian nắng nóng từ 11h đến 17h.

Đợt nắng nóng này dự báo kéo dài đến ngày 8/6. Từ ngày 9/6, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời; làm tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, mất nước. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị điện; nguy cơ cháy rừng, cháy tại khu dân cư tăng.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12h đến 16h; uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc trang phục chống nắng khi ra ngoài; không làm việc quá sức dưới trời nắng. Các địa phương, đơn vị cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại khu vực rừng và khu dân cư.

LP