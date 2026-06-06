Anh tuyên bố tạo “cú hích lịch sử” cho ngân sách quốc phòng

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ trình bày một kế hoạch đầu tư quân sự quốc gia quy mô lớn, khẳng định mối đe dọa từ Nga buộc London phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đề xuất một kế hoạch đầu tư quân sự quy mô lớn nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga. Ảnh: Europa Press

Phát biểu trong chuyến thăm một công ty công nghiệp quốc phòng ở Swindon, phía đông đất nước, ngày 5/6,Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận chính phủ nước này đang hoàn thiện một kế hoạch đầu tư quân sự quốc gia toàn diện. Bản kế hoạch chiến lược này sẽ chính thức được trình bày trước khi các nhà lãnh đạo đồng minh bước vào Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7 tới.

Kế hoạch đầu tư quốc phòng, vốn ban đầu dự kiến ​​được công bố vào mùa thu năm ngoái, đã liên tục bị trì hoãn trong bối cảnh có cảnh báo rằng quân đội đang đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách 28 tỷ bảng Anh trong bốn năm tới.

Ông Starmer nhấn mạnh, việc tái cấu trúc và bơm thêm ngân sách cho lực lượng vũ trang vào thời điểm này là “bước đi không thể trì hoãn” để bảo vệ toàn vẹn an ninh quốc gia của Vương quốc Anh.

Người đứng đầu Chính phủ Anh tuyên bố rằng, những động thái quân sự và áp lực ngày càng gia tăng từ phía Nga chính là lý do cốt lõi biện minh cho việc London phải tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói: "Theo đánh giá tình báo của chúng tôi và các nước NATO, Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào khối ngay từ năm 2030. Đó là lý do chúng tôi phải đặt dự án này vào tình trạng khẩn cấp và ưu tiên cao độ."

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng Nga có thể tấn công NATO trong vòng 4 năm tới, năm 2030. Ảnh: SCMP

Theo giới phân tích, tuyên bố của ông Starmer không chỉ nhằm tái vũ trang cho quân đội Anh mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới các đồng minh châu Âu trong khối NATO. Anh muốn thúc giục các quốc gia thành viên khác phải thực hiện nghiêm túc cam kết nâng mức chi tiêu quân sự, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang diễn biến phức tạp và không thể đoán trước.

Kế hoạch đầu tư mới của Anh được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc hiện đại hóa hỏa lực chiến lược, nâng cao năng lực phòng không, tác chiến không gian mạng và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng phản ứng nhanh.

Nhật Lệ