Mỹ nâng cảnh báo hoạt động gián điệp của Israel lên “nghiêm trọng”

Mỹ được cho là đã nâng mức cảnh báo phản gián đối với Israel lên cấp độ cao nhất, trong bối cảnh quan hệ giữa hai đồng minh thân cận xuất hiện những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan đến cuộc xung đột với Iran và tình hình an ninh tại Trung Đông.

Lầu Năm Góc nâng mức độ đe dọa từ hoạt động gián điệp của Israel đối với Mỹ lên mức cao nhất. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin từ giới chức Mỹ, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) trong những tuần gần đây đã ban hành một đánh giá mới về nguy cơ phản gián, trong đó xếp năng lực thu thập thông tin tình báo của Israel ở mức “nghiêm trọng”. Động thái này phản ánh sự gia tăng lo ngại trong nội bộ Washington về các hoạt động do thám được cho là nhằm vào các cơ quan và quan chức cấp cao của Mỹ.

Bản đánh giá của DIA cho rằng Israel đang đẩy mạnh các nỗ lực thu thập thông tin liên quan đến quá trình thảo luận, hoạch định chính sách và ra quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các vấn đề nóng ở Trung Đông, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Tài liệu được cho là dài bảy trang, kèm theo nhiều dẫn chứng và phân tích về năng lực tình báo của Israel.

Các quan chức Mỹ nhận định việc các quốc gia tiến hành hoạt động tình báo lẫn nhau là điều không hiếm gặp trong quan hệ quốc tế, kể cả giữa các đồng minh. Tuy nhiên, những hoạt động gần đây của Israel được cho là đã vượt quá mức độ thông thường, làm dấy lên những quan ngại đáng kể trong cộng đồng an ninh và tình báo Mỹ.

Động thái nâng mức cảnh báo phản gián diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang trải qua giai đoạn căng thẳng. Hai bên xuất hiện nhiều khác biệt trong cách tiếp cận đối với cuộc chiến với Iran cũng như các hoạt động quân sự của Israel tại Li-băng.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4, Tổng thống Trump đã theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động ngày 28/2. Tuy nhiên, phía Israel công khai bày tỏ hoài nghi về khả năng Tehran tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào đạt được thông qua đàm phán.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang đứng trước thử thách xung quanh tình hình tại Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Netanyahu được cho là đã thúc đẩy việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran, đồng thời bất đồng với ông Trump về yêu cầu giảm quy mô các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Li-băng.

Theo giới chức Mỹ và các chuyên gia độc lập, Israel đặc biệt quan tâm đến việc liệu Tổng thống Trump sẽ quyết định nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran hay tìm cách kết thúc cuộc xung đột thông qua con đường ngoại giao.

Phản ứng trước thông tin này, Đại sứ quán Israel tại Washington đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Cơ quan này khẳng định Israel không tiến hành thu thập thông tin tình báo nhằm vào các cơ quan hoặc quan chức chính phủ Mỹ. Trong khi đó, Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các thông tin liên quan.

Dù cả Mỹ và Israel đều chưa phát tín hiệu cho thấy liên minh chiến lược lâu năm giữa hai nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, song những diễn biến gần đây cho thấy các bất đồng về Iran và an ninh khu vực có thể tiếp tục là phép thử đối với quan hệ đồng minh Mỹ - Israel trong thời gian tới.

Thúy Hà