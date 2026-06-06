Thủ tướng Anh cáo buộc chính quyền Mỹ can thiệp, gây chia rẽ

Vụ sát hại dã man thiếu niên da trắng Henry Nowak tại Southampton (Anh) đang châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao Mỹ - Anh, bóc trần hố sâu ngăn cách ý thức hệ giữa Chính phủ Anh và chính quyền Trump 2.0.

Văn phòng của Thủ tướng Anh Starmer kêu gọi sự đoàn kết trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đổ lỗi cho “làn sóng người di cư ồ ạt” là nguyên nhân gây ra vụ sát hại Nowak. Ảnh Getty Images

Vụ sát hại Henry Nowak tại Southampton (Hampshire, Anh) đã gây ra làn sóng phẫn nộ khủng khiếp trên toàn quốc sau khi đoạn phim trích xuất từ camera của cảnh sát được công bố.

Đoạn phim ghi lại cảnh tượng kinh hoàng, Henry Nowak đang nằm thoi thóp, hấp hối vì các vết đâm chí mạng nhưng vẫn bị các sĩ quan cảnh sát Hampshire áp giải và còng chặt tay. Nguyên nhân là do kẻ sát nhân, Vickrum Digwa, sau khi đâm gục nạn nhân đã nhẫn tâm vu khống cho Henry tội xúc phạm chủng tộc.

Dù Vickrum Digwa cuối cùng đã bị kết tội giết người và lĩnh án tù chung thân (mức án tối thiểu 21 năm), nhưng cách hành xử của cảnh sát đã thổi bùng lên cáo buộc về một "hệ thống cảnh sát hai cấp” tại Anh (phân biệt đối xử, nương tay với người da màu và nghiêm khắc quá mức với người da trắng vì sợ bị gắn mác phân biệt chủng tộc). Hiện Cơ quan giám sát cảnh sát Anh (IOPC) đang phải vào cuộc điều tra khẩn cấp hành vi của các sĩ quan này.

Ngay sau khi bản án được tuyên, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance công khai trên mạng xã hội X, đổ lỗi cho làn sóng di cư ồ ạt đã gây ra cái chết của Henry. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance viết: "Henry Nowak sẽ còn sống nếu vài thế hệ giới tinh hoa châu Âu gần đây giữ vững lập trường chống lại chính trị tự thù hận và làn sóng di cư ồ ạt".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng mô tả vụ án này là biểu hiện rõ rệt của “sự suy thoái văn minh” tại Vương quốc Anh. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc hệ thống hành pháp Anh bị “định hướng tư tưởng” và chia làm hai cấp.

Tỷ phú Elon Musk (chủ sở hữu mạng xã hội X) và Nigel Farage (Lãnh đạo đảng Reform UK) cũng đồng loạt lên tiếng, khẳng định hoàn cảnh cái chết của Henry là bằng chứng không thể chối cãi về tình trạng phân biệt đối xử với người da trắng tại Anh.

Henry Nowak bị cảnh sát Hampshire còng tay khi đang hấp hối vì vết thương do bị đâm, sau khi kẻ thủ ác Vickrum Digwa vu cáo anh tội xúc phạm chủng tộc. Ảnh: Cảnh sát Hampshire/PA

Trước phản ứng từ Washington, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc gặp khẩn cấp với gia đình nạn nhân Henry Nowak tại Phố Downing. Trả lời trên đài LBC, Thủ tướng Starmer bác bỏ các cáo buộc từ Bộ Ngoại giao Mỹ: "Điều thực sự quan trọng là chúng ta thực thi pháp luật một cách công bằng, không thiên vị, bất kể người khác nói gì và họ nói từ quốc gia nào trên thế giới". Phó Thủ tướng Anh David Lammy cũng tuyên bố ông hoàn toàn không chấp nhận "hình ảnh biếm họa" mà Mỹ vẽ ra về hệ thống tư pháp Anh.

Sự việc căng thẳng đến mức Đảng Dân chủ Tự do Anh đã lên tiếng yêu cầu chính phủ phải ngay lập tức triệu tập Đại sứ Mỹ tại Anh để chất vấn về hành vi “can thiệp nước ngoài trắng trợn”.

Mặc dù Văn phòng Thủ tướng Anh sau đó đã cố gắng xoa dịu truyền thông bằng tuyên bố mối quan hệ đồng minh Anh - Mỹ vẫn “vô cùng bền chặt”, nhưng các nhà quan sát ngoại giao nhận định, vụ án Henry Nowak đã khắc sâu thêm hố ngăn cách ý thức hệ không thể hàn gắn giữa chính quyền Keir Starmer và chính quyền Donald Trump.

Nhật Lệ