Nhật Bản chi thêm 19 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

Chỉ hai tháng sau khi thông qua ngân sách tài khóa 2026, Quốc hội Nhật Bản tiếp tục phê chuẩn gói chi tiêu bổ sung trị giá 19 tỷ USD nhằm đối phó với đà tăng của giá năng lượng.

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Quốc hội Nhật Bản thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 3.110 tỷ yen (khoảng 19 tỷ USD) ứng phó khủng hoảng năng lượng Ảnh: The Japan Times.

Động thái hiếm thấy này phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng về tác động của xung đột Trung Đông đối với giá năng lượng, lạm phát và triển vọng phục hồi kinh tế của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Quyết sách chi tiêu đặc biệt này đã được Thượng viện Nhật Bản ngày 5/6 phê chuẩn với đa số phiếu tán thành tại phiên họp toàn thể, nối tiếp phê chuẩn từ Hạ viện trước đó một ngày. Dự luật nhận được sự ủng hộ đồng thuận từ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đối tác liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản, cùng một số lực lượng đối lập do tính chất cấp bách của nền kinh tế.

Đáng chú ý, khoản ngân sách bổ sung này được phê duyệt chỉ hai tháng sau khi ngân sách gốc của năm tài chính 2026 được thông qua vào tháng 4. Đây là một tiền lệ hiếm thấy trong quy trình lập pháp tại Nhật Bản, bởi các gói ngân sách phụ thông thường chỉ được tổng hợp và ban hành vào giai đoạn muộn hơn nhiều của năm tài chính.

Theo kế hoạch, chính phủ Nhật Bản sẽ lập tức giải ngân 2,5 nghìn tỷ yên để thiết lập một quỹ dự phòng mới nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng vọt và các hệ lụy liên quan đến tình hình Trung Đông, 513,5 tỷ yên dành trợ cấp giá điện, gas cho các hộ gia đình trong mùa hè cao điểm (từ tháng 7 đến tháng 9) và 100 tỷ yên còn lại được cấp cho các địa phương để hỗ trợ người dân dùng khí hóa lỏng (LPG) cùng các doanh nghiệp sử dụng điện áp cực cao.

Thủ tướng Nhật bản Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters.

Để đi đến thống nhất, chính trường Nhật Bản đã trải qua nhiều tranh luận gay gắt. Thủ tướng Sanae Takaichi ban đầu phản đối lập ngân sách bổ sung do lo ngại phát hành thêm trái phiếu sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng nợ công và gây áp lực tăng lãi suất.

Tuy nhiên, xung đột kéo dài tại Trung Đông giữ giá dầu thô ở mức đỉnh, gia tăng áp lực lạm phát lên quốc gia khan hiếm tài nguyên như Nhật Bản. Trước nguy cơ suy thoái, áp lực mạnh mẽ từ cả liên minh cầm quyền lẫn phe đối lập đã buộc người đứng đầu chính phủ phải thỏa hiệp, kích hoạt gói tài khóa này để bảo vệ nền kinh tế.

Thanh Giang