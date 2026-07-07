Tổng thống Trump: Cơ hội kết thúc xung đột Ukraine gần hơn nhiều người nghĩ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bày tỏ lạc quan về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine, cho rằng giải pháp hòa bình đang “đến gần hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ”. Ông cũng cho biết vấn đề Ukraine sẽ là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ), ngày 28/12/2025. Ảnh tư liệu: Reuters.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 6/7, ông Trump cho biết cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều mong muốn cuộc xung đột sớm kết thúc. Ông nói: "Tôi cho rằng chúng ta đang tiến gần đến một giải pháp hơn nhiều so với những gì mọi người nhận thấy. Tôi tin rằng chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột này".

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 8/7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Một quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp nhằm tạo động lực mới cho các nỗ lực hòa bình và nhiều khả năng sau đó ông Trump sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lực lượng cứu hỏa triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường sau đợt tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Kiev (Ukraine), ngày 6/7/2026. Ảnh: Reuters.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã nhất trí duy trì các cuộc tiếp xúc trong thời gian tới. Ông khẳng định Moscow nhận thấy lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ đối với cuộc xung đột Ukraine vẫn nhất quán, đồng thời bác bỏ các nhận định cho rằng ông Trump thường xuyên thay đổi quan điểm.

Trong khi đó, trong một phát biểu Tổng thống Zelensky cho rằng ông Trump đang có cách nhìn mới về cuộc xung đột sau những kết quả quân sự gần đây của Ukraine. Theo ông, Tổng thống Mỹ đánh giá Ukraine “đang làm rất tốt” trong chiến dịch sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhận định ông Trump mong muốn gắn tên tuổi với một kết quả thành công, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần.

Những động thái ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp tục leo thang. Theo giới chức Ukraine, rạng sáng 6/7, Nga đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào Kiev và khu vực lân cận, gây nhiều thương vong và nhiều tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công “quy mô lớn” bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên bộ, trên biển kết hợp với UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở năng lượng tại Kiev và khu vực lân cận, cũng như nhiều sân bay quân sự ở các địa phương khác của Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.