Tổng thống Trump tuyên bố tập trung giải quyết xung đột Nga- Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ chuyển trọng tâm sang thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Tổng thống Trump tuyên bố tập trung giải quyết xung đột Nga- Ukraine. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới khi tới Pháp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Bây giờ khi cuộc chiến với Iran đã kết thúc, chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề xung đột Nga - Ukraine và xem liệu có thể giải quyết được hay không”.

Ông Trump bày tỏ quan ngại về những tổn thất do xung đột gây ra, đồng thời cho rằng cần sớm tìm kiếm một giải pháp nhằm chấm dứt giao tranh.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một ngày trước đó. Theo ông Trump, các cuộc trao đổi diễn ra tích cực và vấn đề Ukraine sẽ tiếp tục được thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Ông Trump cho hay: "Tôi đã có hai cuộc trao đổi rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong suốt hội nghị G7 và tôi cho rằng có thể đạt được một số tiến triển".

Vấn đề Ukraine dự kiến là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay. Ảnh: AFP.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẵn sàng làm việc với các đối tác châu Âu cũng như Ukraine nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình.

Vấn đề Ukraine được dự kiến là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay. Theo chương trình, ngày 16/6, các nhà lãnh đạo G7 sẽ có phiên làm việc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để trao đổi về tình hình xung đột và các nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình.

Về phía Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng, sự tham gia của Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng đối với tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Ông cũng tiết lộ cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Donald Trump đã đề cập một số ý tưởng có thể góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump và đội ngũ của ông tiếp tục ưu tiên mục tiêu chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thông qua đàm phán, đồng thời bày tỏ tin tưởng các nỗ lực ngoại giao sẽ mở ra cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới.

Thu Uyên