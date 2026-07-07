Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm chính thức Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Syria trong chuyến thăm chính thức nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, thảo luận về an ninh khu vực và các cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Syria Assad Hasan Al-Shaibani. Ảnh: X.

Theo đó, tổng thống Macron đã được Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani đón tại sân bay Damascus ngày 6/7. Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết, nhà lãnh đạo Pháp đi cùng một phái đoàn doanh nghiệp để trao đổi về các dự án hợp tác kinh tế cũng như tình hình an ninh khu vực.

Trên mạng xã hội X, ông Macron khẳng định, chuyến thăm nhằm thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria và ủng hộ một đất nước Syria “có chủ quyền, thống nhất trong đa dạng và sống hòa bình với các nước láng giềng”, đồng thời kêu gọi cùng mở ra một giai đoạn mới hướng tới ổn định và hòa bình.

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Macron sẽ gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Phủ Tổng thống, đồng thời tiếp xúc với đại diện nhiều tầng lớp trong xã hội Syria.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

Chương trình làm việc của Tổng thống Pháp bao gồm các cuộc gặp với đại diện xã hội dân sự, hội đàm với Tổng thống al-Sharaa, tham dự đối thoại kinh tế, chứng kiến lễ ký kết một số bản ghi nhớ hợp tác và tổ chức họp báo chung với nhà lãnh đạo Syria.

Điện Élysée cho biết Pháp tiếp tục ủng hộ các nỗ lực xây dựng một Syria mới, đáp ứng nguyện vọng của người dân kể từ làn sóng biểu tình năm 2011.

Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của ông Macron kể từ khi Damascus bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Chuyến thăm cũng đưa ông trở thành nguyên thủ quốc gia phương Tây đầu tiên đến nước này kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Trước đó, tháng 5/2025, ông đã tiếp Tổng thống Ahmed al-Sharaa tại Paris và kêu gọi các nước châu Âu cùng Mỹ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria. Phần lớn các biện pháp trừng phạt sau đó đã được nới lỏng.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến thăm Syria, Tổng thống Macron sẽ tới Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Thu Uyên

Nguồn: AP.