Tổng thống Syria bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Lebanon

Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa ngày 21/6 đã bác bỏ việc nước này tìm cách can thiệp quân sự vào Lebanon, nơi Israel và Hezbollah đang giao tranh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần gợi ý rằng Damascus có thể tham gia.

Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa ngày 21/6 đã bác bỏ việc nước này tìm cách can thiệp quân sự vào Lebanon.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình Al Mashhad ông Sharaa nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm các kênh kinh tế giữa Lebanon và Syria, chứ không phải các kênh quân sự”. Tổng thống Syria nói thêm: “chúng tôi đã đề xuất với Mỹ rằng chiến tranh phải chấm dứt”, đồng thời cho biết “cần có nhiều giải pháp khác nhau, bao gồm kinh tế, chính trị và xã hội, cũng như việc tái thiết lập quan hệ và tuyến sinh kế kinh tế thiết yếu giữa Syria và Lebanon”. Ông nói thêm: “Song song với đó là một số biện pháp an ninh nhằm đáp ứng trước hết các quan ngại của Syria và Lebanon, và cả quan ngại của Israel” .

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời Fox News bày tỏ “thất vọng” khi Israel chưa thể vô hiệu hóa lực lượng Hezbollah, đồng thời đề cập khả năng “chuyển vai trò liên quan cho Syria” trong xử lý tình hình với nhóm vũ trang này. Ông Trump cũng nhắc lại lập trường tương tự tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp, cho rằng trong trường hợp Israel không thể đạt mục tiêu mà không gây thêm thương vong dân sự, Syria có thể được cân nhắc tham gia xử lý tình hình.

Lá cờ chung của Israel và Mỹ tung bay trên nền những tòa nhà bị phá hủy ở miền nam Lebanon, nhìn từ miền bắc Israel, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Ảnh AP.

Hezbollah từng chiến đấu cùng chính quyền cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong nội chiến Syria, khiến quan hệ giữa nhóm này và chính quyền mới tại Damascus trở nên căng thẳng. Syria cũng từng có ảnh hưởng lớn tại Lebanon trong nhiều thập kỷ, đặc biệt sau khi can thiệp vào nội chiến Lebanon giai đoạn 1975–1990, và rút quân vào năm 2005.

Tổng thống Sharaa cho biết, Syria có nhiều công cụ để tác động tích cực tới tình hình Lebanon, song điều này phụ thuộc vào sự đồng thuận của phía Lebanon. Ông cũng nhấn mạnh: “An ninh và ổn định của Lebanon là một phần trong an ninh và ổn định của Syria”. Trả lời câu hỏi về khả năng đối thoại với Hezbollah, ông Sharaa cho biết: nếu điều đó phục vụ lợi ích của Lebanon và Syria, thì “không có lý do gì để phản đối”.

Thanh Vân