Dấu mốc mới trong quan hệ Pháp-Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ sớm thăm Syria, trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến quốc gia Trung Đông này kể từ khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp tiếp theo lần thứ năm về chống buôn bán ma túy, tại Điện Élysée ở Paris, thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Ảnh: AP.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 5/7, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa. Tuy nhiên, phía Syria chưa công bố thời gian cụ thể, trong khi Phủ Tổng thống Pháp cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo SANA, ông Macron sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm các nhà đầu tư và đại diện doanh nghiệp Pháp tới Damascus. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ Pháp - Syria và về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời tìm kiếm các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và tái thiết.

Chuyến thăm được đánh giá là dấu mốc mới trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Pháp và Syria sau nhiều năm căng thẳng. Việc ông Macron đi cùng đoàn doanh nghiệp và nhà đầu tư được xem là tín hiệu cho thấy Paris muốn mở rộng hiện diện kinh tế tại Syria trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh.

Nếu chuyến thăm này diễn ra, ông Macron sẽ là nguyên thủ Pháp đến thăm Syria sau 17 năm kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào các năm 2008 năm 2009. Ông Macron cũng sẽ là nguyên thủ một nước phương Tây đầu tiên đến thăm Syria kể từ khi Tổng thống Ahmed al-Sharaa lên nắm quyền vào cuối năm 2024

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại một cuộc họp báo ở Paris - ngày 7 tháng 5 năm 2025 . Ảnh: Phủ Tổng thống Syria.

Tháng 5/2025, Tổng thống Macron đã tiếp Tổng thống Ahmad al-Sharaa tại Paris. Khi đó, nhà lãnh đạo Pháp cam kết thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Syria nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và tái thiết đất nước.

Sau hơn 14 năm xung đột, Syria vẫn đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về kinh tế và nhân đạo. Hạ tầng bị tàn phá nặng nề, hàng triệu người phải di dời và đất nước được ước tính cần hàng trăm tỷ USD để tái thiết. Trong bối cảnh đó, việc ông Macron dự kiến dẫn theo đoàn doanh nghiệp Pháp được xem là tín hiệu cho thấy Paris mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế với Damascus, đồng thời tăng cường vai trò trong tiến trình tái thiết Syria.

Nhật Lệ

Nguồn: i24news, thenationalnews