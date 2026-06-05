Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Kết thúc buổi thi đầu tiên, tại 91 điểm thi trong toàn tỉnh có 50.675 thí sinh dự thi, vắng 473 thí sinh.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Bỉm Sơn.

Sáng 5/6, thí sinh tỉnh Thanh Hóa bước vào buổi thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 với môn thi Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút.

Trong buổi thi đầu tiên, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đi kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Bỉm Sơn, THPT Hà Trung và THPT Hoằng Hóa 2.

Tại các điểm thi, đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức coi thi; việc thực hiện quy chế thi; công tác bảo quản, niêm phong đề thi; bố trí phòng thi, phòng làm việc của hội đồng coi thi; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng chống cháy nổ, điện phục vụ kỳ thi và công tác hỗ trợ thí sinh trong quá trình dự thi.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thi tại Hội đồng thi Trường THPT Hoằng Hóa 2.

Theo ghi nhận, các điểm thi đã triển khai nghiêm túc công tác tổ chức coi thi theo đúng kế hoạch; cán bộ coi thi thực hiện đầy đủ quy trình, quy chế thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi được chuẩn bị đầy đủ.

Thí sinh có ý thức làm bài thi và chấp hành nội quy phòng thi.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, bảo đảm quy chế; các khâu của kỳ thi được thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo.

Qua kiểm tra tại các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu các hội đồng thi tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế và các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi; tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào trong quá trình coi thi.

Đồng chí đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi, góp phần tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, kết thúc buổi thi đầu tiên, tại 91 điểm thi trong toàn tỉnh có 50.675 thí sinh dự thi, vắng 473 thí sinh (trong đó có 371 thí sinh vắng do không đủ điều kiện dự thi (không hoàn thành chương trình THCS hoặc rút hồ sơ trước ngày thi), đạt tỉ lệ 99,08%; không có thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi. Buổi thi diễn ra an toàn ở tất cả các khâu.

Các thí sinh làm bài thi nghiêm túc tại Hội đồng thi Trường THPT Hà Trung.

Cũng trong buổi sáng nay, toàn tỉnh có 2 phòng thi dự phòng được sử dụng (1 phòng tại Hội đồng thi Trường THPT Lam Kinh cho 2 thí sinh bị thủy đậu; 1 phòng tại Hội đồng thi Trường THPT Bắc Sơn cho 1 thí sinh bị tai nạn trước khi thi).

Chiều nay, thí sinh dự thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.

Linh Hương