Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hỗ trợ bệnh nhân dự thi vào lớp 10 ngay sau phẫu thuật

Sáng 5/6, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã bố trí xe cứu thương cùng đội ngũ y, bác sĩ đưa một bệnh nhi vừa trải qua ca phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa đến điểm thi vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Quán Nho, xã Thiệu Quang, giúp em không bỏ lỡ kỳ thi quan trọng.

Bệnh nhi là Ph.Th.L.Nh., học sinh lớp 9 ở xã Định Hoà. Trước đó, em được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng viêm phúc mạc ruột thừa và được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời. Sau ca mổ, sức khỏe của em tiến triển tốt, đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Thấu hiểu nguyện vọng của gia đình và mong muốn được dự thi của học sinh, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã chỉ đạo các khoa, phòng phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ.

Ngay trong sáng nay 5/6, bệnh viện bố trí xe cấp cứu chuyên dụng, cử bác sĩ và điều dưỡng cùng phương tiện y tế cần thiết theo cùng để theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn cho em trong suốt quá trình di chuyển và tham gia làm bài thi, chăm sóc và xử trí kịp thời nếu có tình huống phát sinh trong thời gian dự thi.

Sự hỗ trợ kịp thời, nhân văn của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa không chỉ giúp bệnh nhi thực hiện được ước mơ bước vào kỳ thi quan trọng mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ thầy thuốc đối với người bệnh.

Tô Hà