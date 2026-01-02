Israel đẩy nhanh kế hoạch chuẩn bị quân sự trên nhiều mặt trận giữa làn sóng biểu tình tại Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đang đẩy nhanh các kế hoạch chuẩn bị quân sự trên nhiều mặt trận, trong bối cảnh Iran xuất hiện làn sóng biểu tình quy mô lớn. Các biện pháp này tập trung vào việc nâng cao khả năng phản ứng nhanh, siết chặt giám sát biên giới và bố trí lực lượng sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Israel tăng tốc chuẩn bị kịch bản quân sự giữa lúc biểu tình lan rộng ở Iran. Ảnh: Jerusalem Strategic Tribune.

Một quan chức cấp cao Israel cho biết, giới lãnh đạo chính trị coi diễn biến biểu tình tại Iran là “đáng chú ý”, song hiện còn quá sớm để đánh giá tác động. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã thảo luận vấn đề này trong chuyến thăm Mỹ. Một số kịch bản đang được IDF xem xét bao gồm khả năng Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực có thể hành động quân sự nếu tình hình trong nước bị đe dọa. Truyền thông Israel cũng đề cập việc Israel mở rộng năng lực tác chiến trên nhiều không gian, song không nêu chi tiết.

Hiện Iran đang đối mặt làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022 khi các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát do khủng hoảng kinh tế kéo dài. Ngày 1/1, đã xảy ra đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và các đối tượng được mô tả là “người biểu tình có vũ trang” tại thành phố Lordegan, miền Tây Iran, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Các vụ biểu tình cũng nhanh chóng lan sang thành phố Mashhad ở đông bắc Iran.

Các cuộc biểu tình nổ ra trong bối cảnh đồng rial của Iran lao dốc kỷ lục, sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây gia tăng nhiều biện pháp trừng phạt và gây áp lực ngoại giao lên quốc gia này. Tuy nhiên tình trạng đồng tiền mất giá không phải là thách thức duy nhất mà quốc gia này đang phải đối mặt. Lạm phát tại Iran đang ở mức khoảng 50%, liên tục thuộc nhóm cao nhất thế giới trong nhiều năm qua.

Iran đang đối mặt làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022 do khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Ảnh: Al Jazeera.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm cách xoa dịu căng thẳng, thừa nhận “những yêu cầu chính đáng” của người biểu tình, đồng thời kêu gọi chính phủ hành động để cải thiện tình hình kinh tế. Tuy nhiên, chính quyền cũng tuyên bố lập trường “kiên quyết” và cảnh báo không được lợi dụng tình hình để gây hỗn loạn.

