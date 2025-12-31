Vi “Ngộ” tiếp tục chịu án về tội đưa hối lộ

Ngoài bị tuyên 6 tháng tù về tội trốn thuế, Nguyễn Văn Vi, tức Vi “Ngộ” tiếp tục hầu tòa liên quan đến vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và đánh bạc.

Quang cảnh phiên tòa.

Sáng 31/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Nguyễn Văn Vi (SN 1981, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và đánh bạc.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có 2 bị cáo khác là Hoàng Nam Liên (SN 1966), nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Lê Cao Tâm (sinh năm 1972), cùng trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Nguyễn Văn Vi cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Vi đã liên hệ, nhờ Hoàng Nam Liên chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “Chua”) đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 3, đóng trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trong các năm 2023 và 2024, Nguyễn Văn Vi đã chuyển cho Liên số tiền 350 triệu đồng để chạy án.

Hoàng Nam Liên khai nhận đã nhận số tiền trên từ Vi và đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An 280 triệu đồng với mục đích xin giảm án phạt tù cho Hòa “Chua”. Số tiền còn lại Hoàng Nam Liên hưởng lợi, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quang cảnh phiên tòa.

Ngoài ra, Liên còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10/7/2024 với số tiền 5,85 triệu đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tách hành vi nhận hối lộ và tài liệu liên quan đến ông Phan Quý Hương chuyển Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã bày tỏ ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khung hình phạt.

Quang cảnh phiên tòa.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo cũng như phần tranh tụng tài phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội đưa hối lộ, Hoàng Nam Liên 3 năm tù về tội môi giới hối lộ và đánh bạc; Lê Cao Tâm bị xử phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Trước đó, ngày 26/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù về tội trốn thuế.

Đồng Thành