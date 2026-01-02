Kết quả điều tra ban đầu của thảm kịch cháy quán bar tại Thuỵ Sĩ

Người dân Thụy Sĩ đã chìm trong nỗi kinh hoàng khi một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một quán bar ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana trong đêm tiệc mừng Năm mới, khiến hơn 150 thương vong, biến thời khắc giao thừa thành một thảm kịch đau lòng.

Anh Nathan, một nạn nhân sống sót sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: WION

Kết quả điều tra ban đầu xác định ngọn lửa từ pháo sáng gắn trên cổ chai champagne đã chạm vào trần gỗ của quán, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ không gian chỉ trong vài giây. Hiện tượng bùng cháy lan nhanh làm khí dễ cháy tích tụ và gây ra các vụ nổ nhỏ bên trong quán bar.

Các nhân chứng cho biết ban đầu nhiều người nghĩ đó chỉ là trò đùa hoặc một sự cố nhỏ, nhưng chỉ ít phút sau, khói đen dày đặc bao trùm, khiến không khí ngột ngạt và gây ra cảnh hỗn loạn, hoảng loạn tột độ.

Một người sống sót kể lại:“Chúng tôi hét lên ‘cháy, cháy’, nhưng lúc đầu ai cũng nghĩ không nghiêm trọng. Rồi đột nhiên khói đen dày đặc, chúng tôi không thể thở được. Mọi người cố chạy ra ngoài nhưng đám đông quá đông nên không thoát được. Tôi quay lại tầng trên, nghĩ rằng mình sẽ chết. Lối thoát duy nhất là qua cửa sổ, nhưng bị chặn. Tôi lấy bàn đập vào kính nhưng không vỡ, cuối cùng phải đá mạnh làm vỡ kính để thoát ra và kéo được thêm nhiều người khác.”

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: AFP.

Chính quyền Thụy Sĩ thông báo treo cờ rủ trên toàn quốc trong 5 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Tổng thống Thụy Sĩ gọi đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại nước này, cướp đi sinh mạng của nhiều người, chủ yếu là người trẻ.

Các bệnh viện tại bang Valais nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều nạn nhân bị thương đã được chuyển tới các cơ sở y tế trên khắp Thụy Sĩ, trong đó hơn 30 người được đưa tới các trung tâm điều trị bỏng chuyên sâu ở Zurich và Lausanne, 6 người khác chuyển tới Geneva. Liên minh châu Âu cho biết đang phối hợp với Thụy Sĩ để hỗ trợ y tế, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận một số nạn nhân đang được điều trị tại Pháp.

Giới chức Thụy Sĩ cảnh báo việc xác định danh tính các nạn nhân có thể mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Do Crans-Montana là điểm đến nổi tiếng với du khách quốc tế, cảnh sát cho biết các nạn nhân mang nhiều quốc tịch khác nhau. Italy xác nhận khoảng 15 công dân nước này bị thương, số lượng tương tự hiện vẫn mất tích, ba người đã được trực thăng đưa tới bệnh viện Niguarda ở Milan để điều trị bỏng. Pháp cho biết ít nhất hai công dân Pháp nằm trong số những người bị thương.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.