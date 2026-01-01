Vươn tới tương lai rực rỡ!

Ngày 1/7/2025 mãi là thời khắc lịch sử đáng nhớ của cả dân tộc khi chính quyền địa phương 3 cấp kết thúc sứ mệnh lịch sử để chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành. Trong thông điệp gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc cách mạng về “sắp xếp lại giang sơn” rất rõ ràng: “Đội ngũ đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì một Việt Nam phát triển, thịnh vượng vững bền”.

Sau khi thành lập mới, phường Hạc Thành - đô thị trung tâm của tỉnh đang nỗ lực xây dựng phường thông minh, kiểu mẫu.

Nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước. Mỗi chặng đường đi qua của dân tộc Việt Nam đều thấm đẫm dấu ấn của tinh thần đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật nghiêm minh; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện lòng dân. 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đang đứng trước vận hội lớn để bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng. Đây là khát vọng lớn, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Để đến hôm nay, khi cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước đã và đang được khẳng định, thì khát vọng ấy càng có cơ sở từ thực tiễn để hiện thực hóa.

Trên hành trình vươn mình “sánh vai với các cường quốc năm châu”, việc kiến tạo mô hình không gian phát triển mới lâu dài và bền vững là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Và, năm 2025 chính là thời điểm không thể chậm trễ hơn để tiến hành cuộc “sắp xếp lại giang sơn”, một “đại sự” mang tầm vóc lịch sử. Cuộc cải cách thể chế sâu rộng và toàn diện này không chỉ nằm ở việc giảm bớt tầng nấc trung gian, mà sâu xa hơn nó khẳng định tinh thần “Nhà nước phục vụ”, một chính quyền kiến tạo phát triển để xây dựng “Việt Nam hùng cường vào năm 2045”.

Tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” đã được toàn hệ thống chính trị, các ngành, địa phương hưởng ứng thực hiện, trở thành “kim chỉ nam”, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong tổng thể các hoạt động. Không thể có một chính quyền địa phương năng động nếu bộ máy Trung ương vẫn chồng chéo và ngược lại. Bởi thế mà cuộc cách mạng này được triển khai đồng bộ từ các bộ, ngành ở Trung ương đến các địa phương. Để hệ thống chính trị “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, hàng loạt các cơ quan thành viên Chính phủ được thu gọn, nhiều đơn vị đã giải thể, tạo nên một bộ máy hành chính Trung ương tinh gọn chưa từng có. Dứt khoát bỏ cấp huyện cũng là một trong những quyết sách táo bạo chấm dứt vai trò cấp trung gian, để các chính sách và quyết định sẽ đi thẳng từ tỉnh xuống xã và ngược lại. Việc tinh gọn đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 63 xuống 34 tỉnh, thành phố và 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị tạo ra các địa bàn có quy mô lớn, đủ tiềm lực để phát triển bền vững. Song hành với hệ thống hành chính, bộ máy của hệ thống Đảng cũng được tinh gọn, bảo đảm sự đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Cuộc cách mạng này được thực hiện với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, không “dò đá qua sông”. Nhiều rào cản, trở lực lớn vốn tồn tại trước đây thì nay đã quyết liệt được cắt bỏ. Ý chí quyết tâm của Bộ Chính trị đã lan tỏa thành ý chí của toàn Đảng, toàn dân, tạo nên một hào khí mạnh mẽ. Hòa cùng quyết tâm chính trị lớn của cả nước, Thanh Hóa đã giảm từ 547 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 166 đơn vị, đồng thời sáp nhập các ban, sở, ngành, đơn vị theo đúng định hướng của Trung ương. Hàng nghìn cán bộ, công chức đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để thuận tiện cho công tác tổ chức là minh chứng rõ nét cho tinh thần đặt lợi ích chung lên trên hết và trước hết.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lát luôn nêu cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân theo đúng mục tiêu xuyên suốt của chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua 6 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chuyển từ trạng thái “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến, vươn tới tương lai”. Đó không chỉ là thông điệp chỉ đạo Tổng Bí thư gửi tới toàn hệ thống chính trị, mà còn là lời tổng kết ngắn gọn về hành trình cải cách mà bộ máy các cấp vừa trải qua. Sự chuyển trạng thái này là rất “thần tốc”, nhưng đủ vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới.

Trong bức tranh chung đầy khát vọng cùng cả nước, Thanh Hóa đã nhanh chóng bắt nhịp để viết tiếp những trang sử mới, làm dày thêm truyền thống vẻ vang của vùng đất địa linh nhân kiệt. Vừa bắt tay vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp diễn ra khẩn trương và thành công tốt đẹp. Những bỡ ngỡ, khó khăn buổi đầu vận hành mô hình mới đã dần được nhận diện, khắc phục kịp thời, với những giải pháp linh hoạt và sáng tạo. Bộ máy mới, địa bàn mới, nhất là quyết tâm mới đang xóa bỏ tư duy cũ đến công sở để “điểm danh”, thay vào đó “mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo” như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh.

Tinh thần tận hiến và kiến tạo ấy chính là nền tảng vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược là nhịp cầu nối miền Bắc với miền Trung, là trung tâm động lực phát triển của khu vực. Những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2025 - năm có nhiều điểm mới, điểm khác so với trước đã minh chứng rằng khi khát vọng phát triển gặp đúng phương thức tổ chức và sức mạnh lòng dân sẽ biến thành hành động cách mạng lớn lao. Hình ảnh Cảng Hàng không Thọ Xuân đón bạn bè khắp năm châu, Khu Kinh tế Nghi Sơn với những tổ hợp công nghiệp sôi động, cảng nước sâu rực sáng ánh đèn, các khu công nghiệp tựa nhịp tim “bơm máu” cho nền kinh tế..., tất cả là hiện thân của sự chuyển mình mạnh mẽ trong bối cảnh mới đầy khó khăn, thách thức. Đó không chỉ là con số thống kê, mà là thành quả của một vùng đất đang từng ngày tỏa sáng trên thang bậc phát triển chung của đất nước.

Chặng đường phía trước của xứ Thanh đang đặt ra những mục tiêu cao cả với 3 đột phá chiến lược là động lực, 32 chỉ tiêu là thước đo. Trong nhịp hành khúc dựng xây, với ý chí và niềm tin sắt đá, Thanh Hóa sẽ vươn tới mục tiêu “trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030; trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045”. Với một nền tảng thể chế vững chắc và bộ máy tinh gọn đã vận hành trơn tru, thông suốt, cùng tinh thần “tiến vào thời đại mới”, rồi đây Thanh Hóa sẽ vững bước trên hành trình cùng dân tộc hướng tới tương lai rực rỡ!.

Bài và ảnh: Tố Phương