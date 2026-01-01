Thanh Hóa đón không khí lạnh, rét diện rộng trong ngày đầu tiên của năm 2026

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến khu vực tỉnh, gây rét trên diện rộng

Du khách vui xuân, trẩy hội tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa, thắng cảnh Cửa Đặt. Ảnh: Đăng Khoa

Trên đất liền, thời tiết phổ biến nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 14–16 độ C, trời rét, đêm và sáng sớm có nơi rét đậm; nhiệt độ cao nhất ở khu vực đồng bằng và ven biển khoảng 17–18 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4–5, có nơi cấp 6.

Tại khu vực trung du và miền núi, nền nhiệt thấp hơn, rét rõ rệt về đêm và sáng sớm. Người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trong những ngày đầu năm mới.

Trên vùng biển Thanh Hóa, từ chiều và tối 1/1, gió Đông Bắc mạnh dần, ven bờ cấp 4–5, có lúc cấp 6; ngoài khơi cấp 6–7, giật cấp 8; biển động, sóng cao 2–3m. Gió mạnh và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế trên biển

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, du khách và ngư dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt và sản xuất những ngày đầu năm 2026.

LP