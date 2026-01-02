Phần Lan bắt giữ tàu từ Nga nghi phá hoại cáp viễn thông ngầm dưới biển

Giới chức Phần Lan vừa bắt giữ tàu chở hàng Fitburg đi từ Nga vì nghi ngờ phá hoại tuyến cáp viễn thông ngầm nối Helsinki - Phần Lan và Tallinn - Estonia qua Vịnh Phần Lan, khu vực vốn ghi nhận nhiều sự cố tương tự trong những năm gần đây.

Tàu Fitburg bị bắt giữ tại Phần Lan do nghi ngờ gây hư hại tuyến cáp viễn thông dưới biển . Ảnh: Euronews

Cảnh sát Helsinki cho biết tàu Fitburg treo cờ Saint Vincent và Grenadines, với 14 thủy thủ mang quốc tịch Nga, Georgia, Kazakhstan và Azerbaijan đã bị tạm giữ để điều tra các hành vi “phá hoại nghiêm trọng” và “gây rối hệ thống viễn thông”. Con tàu được phát hiện kéo neo ngoài khơi trước khi bị áp giải vào vùng lãnh hải Phần Lan. Tuyến cáp bị hư hỏng thuộc sở hữu của tập đoàn viễn thông Phần Lan Elisa.

Bộ Tư pháp Estonia cho biết một tuyến cáp thứ hai nối với Phần Lan cũng gặp sự cố trong cùng ngày, tuy chưa xác định rõ mối liên hệ với tàu Fitburg. Tổng thống Estonia Alar Karis bày tỏ quan ngại và nhấn mạnh cần kết quả điều tra trước khi kết luận về tính cố ý của các hành vi phá hoại.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia ven Biển Baltic – phần lớn là thành viên NATO duy trì mức cảnh giác cao trước nguy cơ gián đoạn hạ tầng chiến lược dưới biển. NATO và EU đang theo dõi sát sự kiện, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với Phần Lan.

Trước đó, cuối năm 2024, Phần Lan từng điều tra một tàu chở dầu liên quan Nga bị nghi làm hư hại cáp điện và viễn thông, nhưng vụ án sau đó bị tòa bác bỏ do không đủ bằng chứng về ý định phá hoại.

Vụ Fitburg một lần nữa làm nổi bật rủi ro bảo vệ hạ tầng ngầm - huyết mạch của an ninh kinh tế và thông tin tại châu Âu, đồng thời nhấn mạnh mức độ nhạy cảm cao của Biển Baltic, nơi nhiều tuyến cáp, đường ống dẫn khí và điện quan trọng đi qua, trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO vẫn tiềm ẩn.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.