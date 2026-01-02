Tổng thống Trump tự tin về tình hình sức khỏe của mình

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn đăng trên nhật báo Wall Street Journal ngày 1/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng giải thích về tình hình sức khỏe của ông. Ông khẳng định rõ ràng rằng, không có điều gì bất ổn và các đồn đoán sức khỏe là phóng đại không cần thiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Knewz.

Trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai, tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump trở thành đề tài được truyền thông liên tục khai thác, đặc biệt sau khi xuất hiện các hình ảnh cho thấy vết bầm sậm màu trên tay ông. Nhà Trắng trước đó giải thích rằng, những vết bầm này một phần do việc bắt tay thường xuyên và mạnh với công chúng, kết hợp với tác dụng phụ của aspirin.

Tổng thống Trump khẳng định ông có đủ năng lượng và sức khỏe để đảm đương cương vị lãnh đạo nước Mỹ, đồng thời lần đầu công bố chi tiết hơn về cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu mà ông đã trải qua hồi tháng 10/2025. Ông Trump cho biết việc đồng ý thực hiện kiểm tra này là một quyết định đáng tiếc vì đã vô tình tạo ra nghi vấn không cần thiết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ luôn minh bạch về việc Tổng thống được kiểm tra sức khỏe chuyên sâu và việc công bố thêm chi tiết lần này xuất phát từ mong muốn cá nhân của ông Trump - “người không có gì phải che giấu”. Nhà Trắng cũng từng xác nhận vào tháng 7/2025 rằng Tổng thống Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính, một tình trạng liên quan lưu thông máu, gây sưng nhẹ ở phần chân. Ông đã thử mang tất y khoa để hỗ trợ điều trị, nhưng sau đó ngưng sử dụng vì cảm thấy không thoải mái.

Tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump luôn thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Ảnh: NBC News.

Ở tuổi 79, ông Trump là Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất khi tuyên thệ nhậm chức. Trong bối cảnh đó, vấn đề sức khỏe của ông tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt khi trước đây ông nhiều lần công khai đặt câu hỏi về thể trạng của người tiền nhiệm Joe Biden.

Như vậy, nếu hoàn tất trọn nhiệm kỳ, Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng với tư cách là vị tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, tuổi tác không ảnh hưởng đến khả năng điều hành và các vấn đề sức khỏe bị thổi phồng không làm thay đổi thực tế về năng lực và sự minh mẫn của ông.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.