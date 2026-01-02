Quan chức Ukraina nhận định cơ hội cho lệnh ngừng bắn

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mới đây nhận định, khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn sau tháng 2 sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc Ukraine trụ vững ra sao trong hai tháng mùa đông khắc nghiệt. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng, tháng 2/2026 mở ra “cánh cửa” để đạt tiến triển thực chất.

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.Ảnh: Pravda.

Theo cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng chỉ khả thi nếu Ukraine duy trì ý chí kháng cự, đồng thời nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đồng minh phương Tây.

Theo ông, các cuộc đàm phán thực chất sẽ khó xảy ra trước tháng 2/2026, thời điểm đánh dấu bốn năm Nga phát động chiến dịch quân sự. Trong giai đoạn này, Nga được cho là sẽ tiếp tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm làm suy yếu khả năng chống chịu của Ukraine và giành lợi thế trên chiến trường.

Ông Kuleba nhấn mạnh: “ Chiến thắng của Ukraine sẽ dựa trên ba nguyên tắc then chốt - duy trì độc lập, bảo đảm chủ quyền và gia nhập khối châu Âu. Bước ngoặt thực sự sẽ đến khi Nga buộc phải thừa nhận Ukraine là một “nhiệm vụ bất khả thi”.

Cơ hội cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine phụ thuộc vào việc Ukraine có thể vượt qua hai tháng tới hay không. Ảnh: RBC.

Trong thông điệp năm mới 2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ giành chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì nói rằng, thỏa thuận hòa bình đã gần hoàn tất nhưng 10% còn lại sẽ rất khó đạt được, và Kiev không muốn ký thỏa thuận “bằng mọi giá”. Ông Zelensky nhấn mạnh chỉ chấp nhận một “thỏa thuận mạnh mẽ” bảo vệ đất nước và chủ quyền.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho hay, tháng 2/2026 mở ra “cánh cửa” để đạt tiến triển thực chất và khung thời gian này được Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker xác nhận, dự báo hòa bình bền vững có thể hình thành trong 90 ngày tới. Tổng thống Zelensky cũng dự đoán cuộc chiến có thể kết thúc trong năm 2026, khi Nga ngừng mở rộng quy mô quân đội và các vấn đề lãnh thổ được thỏa thuận.

Với bối cảnh hiện tại, cơ hội hòa bình ở Ukraine tồn tại nhưng sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì ý chí kháng cự của Kiev, thiện chí của Moscow và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong những tháng đầu năm 2026.

Thu Uyên

Nguồn: Euromaidanpress, RBC