Các nhà trung gian ra tối hậu thư - Cơ hội cuối cùng của Hezbollah

Hezbollah đang phải hứng chịu sức ép gay gắt trong khu vực khi Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đưa ra một tối hậu thư yêu cầu lực lượng này giao nộp vũ khí và chuyển giao cho Nhà nước Lebanon.

Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Hezbollah giao nộp vũ khí và chuyển giao cho Nhà nước Lebanon. Ảnh: i24NEWS.

Ba quốc gia trên cảnh báo rằng, việc giải giáp có thể giúp Beirut tránh nguy cơ hứng chịu một cuộc tấn công quân sự của Israel, đồng thời ngăn chặn nguy cơ chia rẽ nội bộ sâu sắc hơn giữa Hezbollah với công chúng Lebanon. Thông điệp này được mô tả như “cơ hội cuối cùng” nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh tình hình khu vực đang leo thang.

Động thái trên diễn ra cùng lúc với những tín hiệu ngày càng rõ ràng về sự ủng hộ của Mỹ đối với khả năng Israel hành động quân sự. Nhiều nguồn tin truyền thông cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Israel tiến hành hành động chống Hezbollah nếu Israel cho rằng can thiệp quân sự là không thể tránh khỏi.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida, hồi đầu tuần, ông Trump đã nhấn mạnh rằng nếu Lực lượng Vũ trang Lebanon không giải giáp được Hezbollah, Washington sẽ ủng hộ một chiến dịch quân sự của Israel.

Trước đó, Israel đã chính thức phê duyệt kế hoạch cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào tất cả các vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Theo báo cáo, kế hoạch này nhằm mục đích gây áp lực cuối cùng nếu chính phủ Lebanon không giải giáp Hezbollah. Chiến dịch này được cho là đã được bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Israel phối hợp với các đơn vị tình báo và tác chiến chuẩn bị.

Israel phê duyệt kế hoạch quân sự quy mô lớn nhằm vào tất cả các vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: BBC.

Trong khi đó, tháng trước, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết, Beirut đặt mục tiêu hoàn tất việc giải giáp các lực lượng Hezbollah ở phía Nam sông Litani trước cuối năm 2025. Đây là một yêu cầu then chốt của Israel gắn với các thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới phía Bắc của nước này.

Thanh Giang

Nguồn: Archive, i24NEWS