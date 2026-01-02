Nhiều chính sách quan trọng của Đức và EU chính thức có hiệu lực

Bước sang năm 2026, Đức và Liên minh châu Âu (EU) triển khai hàng loạt thay đổi về kinh tế – xã hội và chính sách, tác động trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực tại Đức và EU. Ảnh: AFP.

Tại Đức, lương tối thiểu tăng từ 12,82 euro lên 13,90 euro/giờ, đồng thời trần thu nhập của công việc bán thời gian được nâng từ 556 euro lên 603 euro/tháng. Trợ cấp công dân tiếp tục được giữ nguyên, với mức 563 euro/tháng cho người độc thân và 357–471 euro/tháng cho trẻ em, tùy độ tuổi. Phụ cấp đi làm được nâng đồng nhất lên 38 cent/km cho toàn bộ quãng đường, giúp người lao động khấu trừ thêm hàng trăm euro mỗi năm.

Chính sách lương hưu tích cực của Đức cho phép người cao tuổi kiếm thêm tới 2.000 euro/tháng mà không phải đóng thuế, khuyến khích họ tiếp tục tham gia thị trường lao động. Giá vé giao thông công cộng toàn quốc tăng từ 58 euro lên 63 euro/tháng, với hơn 14 triệu người sử dụng. Chính phủ liên bang và các bang tiếp tục hỗ trợ mỗi bên 1,5 tỷ euro/năm để bù đắp hụt thu cho doanh nghiệp vận tải.

Những thay đổi phản ánh nỗ lực của Đức và EU trong việc thích ứng với các thách thức kinh tế - xã hội và địa chính trị Ảnh: DW.

Ở cấp EU, từ ngày 1/1/2026, Cơ chế Điều chỉnh Biên giới carbon (CBAM) mở rộng phạm vi áp dụng sang các sản phẩm sản xuất sử dụng nhiều thép và nhôm, nhằm giảm phát thải carbon thực tế, đồng thời siết chặt các quy định chống gian lận. EC dự kiến mở rộng CBAM tới khoảng 180 mặt hàng thuộc chuỗi sản xuất tiếp theo, đồng thời thành lập Quỹ Khử carbon tạm thời hỗ trợ doanh nghiệp EU trong quá trình chuyển đổi.

Ngoài ra, Bulgaria chính thức gia nhập Eurozone, bắt đầu sử dụng đồng euro từ 1/1/2026, với tỷ giá chuyển đổi cố định 1 euro đổi 1,95583 lev. Trong khi đó, Đảo Síp tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU trong 6 tháng đầu năm, với ưu tiên cải thiện năng lực cạnh tranh, hỗ trợ Ukraine, kiểm soát di cư và chuẩn bị ngân sách dài hạn.

Những thay đổi này phản ánh nỗ lực của Đức và EU trong việc thích ứng với các thách thức kinh tế - xã hội và địa chính trị, đồng thời củng cố các chính sách hướng tới phát triển bền vững trong năm 2026.

Thu Uyên

Nguồn: DW