Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo Thủ tướng Anh Starmer sắp từ chức

Giữa bối cảnh chính trường Anh rúng động trước tin đồn Thủ tướng Keir Starmer sắp sửa từ nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ lên tiếng “bóng gió” về kết cục của nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer đang gặp khó khăn và sẽ từ chức, nói rằng ông Starmer“thất bại trong hai vấn đề rất quan trọng - nhập cư và năng lượng”. Ảnh: Aljazeera

Hôm Chủ nhật (21/6, theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những bình luận thu hút sự chú ý liên quan đến tương lai chính trị của Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: "Ông Keir Starmer sẽ từ chức Thủ tướng Vương quốc Anh. Ông ấy đã thất bại nặng nề trong hai vấn đề rất quan trọng là nhập cư và năng lượng. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp".

Dù Tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng hay nguồn tin nội bộ nào cho tuyên bố của mình, nhưng động thái này diễn ra ngay trong bối cảnh chính trường Anh đang trải qua những ngày biến động lớn.

Tuyên bố của ông Trump trùng khớp với thời điểm hàng loạt các tờ báo lớn tại Anh như The Observer, The Guardian và Sunday Telegraph đưa tin ông Keir Starmer có thể sẽ công bố quyết định từ chức sớm nhất là vào thứ Hai (22/6).

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Anh đã dành trọn ngày cuối tuần tại dinh thự Chequers để thảo luận về tương lai chính trị với gia đình và các cố vấn thân cận. Áp lực đối với vị trí lãnh đạo của ông Starmer gia tăng mạnh mẽ sau khi ông Andy Burnham - một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn trong nội bộ Đảng Lao động cầm quyền - giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2024, chính phủ trung dung của ông Starmer đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do những tranh cãi về chính sách kinh tế, vấn đề nhập cư và các vụ bê bối nội bộ. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của người dân Anh dành cho ông Starmer đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Theo khảo sát của Ipsos, ông Starmer hiện là Thủ tướng có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất lịch sử nước Anh kể từ năm 1977, với chỉ 13% người dân tán thành vào cuối năm ngoái.

Bên cạnh những thất bại về chính sách kinh tế và nhập cư, uy tín của ông Starmer bị tổn hại nghiêm trọng sau vụ rò rỉ hồ sơ Epstein của Mỹ, liên quan đến một đại sứ do ông bổ nhiệm.

Trước những thông tin từ truyền thông và bình luận của ông Donald Trump, người phát ngôn Phủ Thủ tướng Anh (Số 10 phố Downing), Patrick Dwyer-Cummins, đã lên tiếng bác bỏ. Đại diện chính phủ Anh khẳng định Thủ tướng Starmer hiện chưa đưa ra thêm bình luận nào và vẫn “tập trung hoàn toàn vào công việc điều hành đất nước”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh lưu niệm trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian, miền đông nước Pháp, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Yahoo

Mối quan hệ giữa ông Donald Trump và Thủ tướng Keir Starmer vốn đã tồn tại nhiều rạn nứt từ trước. Vào tháng 3 năm nay, ông Trump từng công khai chỉ trích chính quyền London sau khi phía Anh ngăn cản các lực lượng của Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Anh để tiến hành các chiến dịch không kích ở Trung Đông.

Nếu ông Starmer từ nhiệm, nước Anh sẽ phải bổ nhiệm vị Thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng một thập kỷ qua. Điều này phản ánh sự bất ổn kéo dài trên chính trường nước này trong những năm gần đây.

Nhật Lệ