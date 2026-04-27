Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định không từ chức

Trong bối cảnh phải đối mặt với những chỉ trích dữ dội về các chính sách kinh tế và rắc rối liên quan quy trình bổ nhiệm Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã khẳng định rõ lập trường cứng rắn: ông sẽ không lùi bước và hiện đã bắt đầu chuẩn bị chiến lược cho kỳ bầu cử tiếp theo. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định “đại đa số” các nghị sĩ đảng Lao động vẫn ủng hộ sự lãnh đạo của ông.

Phát biểu trả lời phỏng vấn, ông Starmer cho rằng những bàn tán về thay đổi lãnh đạo là điều “thường xuyên xảy ra trong chính trị”, đồng thời cho biết : “Tôi sẽ không đi đâu cả”, nhấn mạnh phần lớn các nghị sĩ trong đảng muốn tập trung vào công việc thay vì tham gia tranh luận công khai.

Ông nói :“Điều bạn không nghe thấy là tiếng nói của những người ủng hộ và trung thành – và đó là đại đa số,”, đồng thời cho biết các nghị sĩ “hài lòng khi được nắm quyền” và muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Keir đang đối mặt với sức ép từ phe đối lập và một số ý kiến chỉ trích trong nội bộ, liên quan đến quyết định bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ Anh tại Mỹ. Phe đối lập kêu gọi ông Starmer từ chức, cho rằng các nghị sĩ Lao động nên hành động nếu ông không tự rời nhiệm sở.

Nghị sĩ đảng Lao động kêu gọi mọi người hãy mạnh tay hơn và loại bỏ Thủ tướng Keir Starmer.

Ông Starmer bảo vệ quyết định của mình, cho rằng với khối lượng công việc lớn, ông không thể nghi ngờ mọi thông tin do các cơ quan chức năng cung cấp.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho biết ông muốn tập trung vào các vấn đề quốc tế như xung đột tại Ukraine và Iran, coi đây là “những vấn đề cấp bách” có thể định hình tương lai nước Anh, thay vì các tranh cãi chính trị nội bộ.

Dù thừa nhận các cuộc bầu cử sắp tới sẽ “khó khăn”, chính phủ Anh khẳng định không có dấu hiệu cho thấy tranh cãi liên quan đến bổ nhiệm đại sứ đang chi phối mối quan tâm của cử tri.

Nhật Lệ

The Independent, wion