Tổng thống Lee Jae-myung và những dấu ấn trong năm đầu nhiệm kỳ

Ngày 31/5, hãng thông tấn Yonhap dẫn đánh giá của giới phân tích chính trị cho rằng, sau một năm nắm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã từng bước khôi phục vị thế đối ngoại của Seoul và xử lý nhiều vấn đề tồn đọng từ chính quyền tiền nhiệm, qua đó giúp đất nước dần vượt qua dư chấn của cuộc khủng hoảng thiết quân luật cuối năm 2024. Tuy nhiên, chính quyền của ông Lee vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức không nhỏ trên cả mặt trận đối nội và đối ngoại.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong lễ nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Seoul tháng 6/2025. Ảnh Yonhap.

Ngày 4/6 tới sẽ đánh dấu tròn một năm ông Lee Jae-myung nhậm chức sau khi ông Yoon bị phế truất liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào cuối năm 2024. Nhìn lại năm đầu tiên kể từ khi nhậm chức, chính quyền của Tổng thống Lee đã đạt được một số thành tựu ngoại giao mang tính chiến lược.

Trong lĩnh vực đối ngoại, chính quyền Tổng thống Lee đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ giúp giảm mức thuế đối ứng đối với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15% sau hai cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Seoul cũng nhận được sự chấp thuận của Washington để theo đuổi chương trình tàu ngầm hạt nhân, được xem là bước tiến quan trọng về quốc phòng và ngoại giao. Quan hệ với Nhật Bản cũng được cải thiện thông qua các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, góp phần khôi phục cơ chế “ngoại giao con thoi”.

Về đối nội, chính quyền mới đã nhanh chóng thúc đẩy điều tra và xét xử các cá nhân liên quan đến vụ thiết quân luật. Ngoài ra, Quốc hội Hàn Quốc cũng thông qua dự luật cải tổ sâu rộng cơ cấu chính phủ, chuẩn bị thành lập Cơ quan Điều tra Tội phạm nghiêm trọng mới nhằm cải cách toàn diện hệ thống công tố.

Trên phương diện kinh tế, Hàn Quốc ghi nhận đà tăng trưởng mạnh nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Xuất khẩu liên tiếp lập mức cao mới, trong khi chỉ số chứng khoán KOSPI tăng mạnh. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 2,6%.

Dù đạt được một số kết quả ban đầu, Tổng thống Lee Jae-myung được cho là sẽ phải vượt qua nhiều thách thức trong thời gian tới. Ảnh: Yonhap.

Dù vậy, giới phân tích chỉ ra rằng những thách thức trong giai đoạn tới đối với Tổng thống Lee Jae-myung là rất lớn, bao gồm tác động từ xung đột Trung Đông, lạm phát, đồng won suy yếu, giá nhà ở tăng cao, bất bình đẳng thu nhập và các cuộc đàm phán với Mỹ liên quan việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến.

Bên cạnh đó, sửa đổi Hiến pháp nhằm ngăn ngừa tái diễn khủng hoảng thiết quân luật được xem là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của Tổng thống Lee trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap.