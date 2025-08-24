Tổng thống Lee Jae Myung đối mặt “bài kiểm tra” chính sách trong quan hệ với Mỹ

Chiều 24/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã lên đường tới Washington trong chuyến công du Mỹ đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6 và dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump để bàn về quan hệ của hai nước cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng thống Lee Jae Myung của Hàn Quốc (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Nguồn: kedglobal)

Ông Lee lên đường sau khi vừa kết thúc chuyến thăm Nhật Bản kéo dài hai ngày.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tại Washington DC, Tổng thống Lee sẽ trao đổi trực tiếp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 25/8, dự kiến tập trung thảo luận vào các vấn đề thương mại và an ninh sau thỏa thuận thuế quan của hai nước đạt được hồi tháng trước.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thống nhất các chi tiết của thỏa thuận thương mại rộng lớn, trong đó có việc Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng hóa Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, đổi lại Seoul sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và mua 100 tỷ USD năng lượng của Mỹ.

Giới phân tích cho rằng Tổng thống Lee sẽ phải đối mặt với “bài kiểm tra” chính sách đối ngoại quan trọng trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy hiện đại hóa liên minh Mỹ-Hàn, một quá trình có thể liên quan đến việc Seoul phải tăng chi tiêu quốc phòng và tái cơ cấu lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Về áp lực thuế quan của Mỹ, các quan chức ngành thép Hàn Quốc nhận định các nhà sản xuất thép của nước này sẽ gặp khó khăn trong nhiều năm nữa.

Số liệu ngày 24/8 của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho thấy, trong tháng 7 vừa qua, lượng thép Hàn Quốc xuất khẩu sang Mỹ giảm xuống chỉ còn 283 triệu USD, thấp hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái, do bị ảnh hưởng từ thuế quan tăng gấp đôi của Mỹ.

Để ứng phó với điều này, POSCO và Hyundai Steel - hai nhà sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc - đã công bố kế hoạch đầu tư một nhà máy thép tại Mỹ.

Theo các nguồn tin, sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Lee sẽ tham dự cuộc họp bàn tròn kinh doanh với các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu của hai nước, đồng thời có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington.

Ngoài ra, trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông Lee cũng có kế hoạch ghé thăm xưởng đóng tàu Hanwha Philly ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania), vốn được coi là biểu tượng của sự hợp tác đóng tàu giữa Hàn Quốc và Mỹ, trước khi ông trở về Seoul vào ngày 28/8.

Trước đó, trong chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 2 ngày, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã có cuộc hội đàm vào ngày 23/8,

trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác để giải quyết tình hình thương mại và an ninh toàn cầu đang thay đổi cũng như củng cố quan hệ ba bên với Mỹ.

Phát biểu về lý do quyết định chọn Nhật Bản là điểm đến ngoại giao đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee cho biết ông muốn tập trung vào mối quan hệ với “nước láng giềng cùng chung sân nhà” và là “một đối tác không thể thiếu”./.

