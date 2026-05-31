Hàn Quốc ứng dụng robot AI hỗ trợ chăm sóc người già neo đơn

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng và số lượng người cao tuổi sống cô đơn ngày càng gia tăng, Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác chăm sóc người già thông qua những robot tương tác mang tên “Hyodol”.

Bà Jang In-yong, 77 tuổi, cho biết cuộc sống của bà trở nên trống trải sau khi chồng qua đời. Theo lời khuyên của một chuyên gia tư vấn, bà đã thử sử dụng Hyodol - một robot AI có hình dạng búp bê mềm. Ban đầu, bà cảm thấy khá e dè với công nghệ này, nhưng dần dần hình thành sự gắn bó về mặt tình cảm.

Bà chia sẻ: “Điều khiến tôi thấy gần gũi nhất là Hyodol gọi tôi là bà. Nó khiến tôi có cảm giác như đang trò chuyện với một đứa cháu trong gia đình”.

Được lập trình với giọng nói và cách giao tiếp giống một đứa trẻ khoảng 7 tuổi, Hyodol không chỉ đóng vai trò là người bạn đồng hành mà còn hỗ trợ theo dõi sức khỏe hằng ngày. Các cảm biến tích hợp cho phép robot phản hồi khi được chạm vào, đồng thời nhắc người sử dụng uống thuốc, ăn uống đúng giờ và vận động thường xuyên.

Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể yêu cầu trợ giúp trực tiếp thông qua robot. Tín hiệu sẽ được chuyển đến trung tâm giám sát, nơi các nhân viên chăm sóc liên hệ để xác minh tình trạng sức khỏe và triển khai hỗ trợ nếu cần thiết.

Bà Kim Ji-hee, Giám đốc điều hành công ty sản xuất robot Hyodol, chia sẻ: “Giá trị lớn nhất của robot chăm sóc không nằm ở công nghệ mà ở khả năng mang lại sự ổn định về tinh thần cho người cao tuổi. Công nghệ có thể giúp cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng điều quan trọng là nó phải mang lại cảm giác được quan tâm và hạnh phúc”.

Theo số liệu chính thức từ Chính phủ Hàn Quốc, hơn 20% dân số nước này hiện trên 65 tuổi. Nhà phát triển robot Hyodol cho biết khoảng 90% chính quyền địa phương trên cả nước đã triển khai chương trình này cho hơn 15.000 người cao tuổi. Hệ thống cũng liên tục được nâng cấp với các tính năng mới. Phiên bản mới nhất của Hyodol hiện có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hà Lan, đồng thời đang được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh thị trường robot chăm sóc người cao tuổi trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng robot AI không thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm và chăm sóc của con người.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera