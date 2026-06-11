Tổng thống Lebanon tuyên bố “kiên trì đàm phán”, Israel tiếp tục không kích vào miền nam

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun vừa tuyên bố ông sẽ “kiên trì đàm phán đến cùng”, cho rằng ngoại giao là con đường tốt nhất để khôi phục chủ quyền của Lebanon và ứng phó các thách thức an ninh quốc gia.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun: Ngoại giao là con đường tốt nhất để khôi phục chủ quyền của Lebanon. Ảnh: MTV.

Tuyên bố ngày 10/6 của Phủ Tổng thống Lebanon cho biết, ông Aoun đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với đại diện các tổ chức tôn giáo của nước này. Ông cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ) nhằm khôi phục thẩm quyền của nhà nước Lebanon, tránh để Lebanon bị can thiệp từ bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Ông nhấn mạnh Lebanon bác bỏ mọi sự can thiệp vào công việc nội bộ, đồng thời hoan nghênh sự hỗ trợ từ các quốc gia hữu nghị.

Cùng ngày 10/6, theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon, lực lượng phòng vệ dân sự và Bộ Y tế nước này, Israel đã tiến hành các cuộc không kích tại nhiều khu vực ở miền nam Lebanon, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Lebanon cho biết kể từ ngày 2/3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến 3.696 người thiệt mạng và 11.413 người bị thương.

Phong trào Hezbollah của Lebanon cùng ngày ra tuyên bố cho biết lực lượng vũ trang của phong trào đã tiến hành tấn công vào các vị trí tập trung binh sĩ và phương tiện quân sự Israel tại thị trấn Qantara và thị trấn Bayyada thuộc khu vực Marjayoun, miền nam Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, tính đến nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiêu diệt gần 10.000 thành viên lực lượng Hezbollah của Lebanon, trong nỗ lực loại bỏ lực lượng này “có hệ thống”. Ảnh: Sundayguardian.

Trong khi đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày 10/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, tính đến nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiêu diệt gần 10.000 thành viên lực lượng Hezbollah của Lebanon trong các cuộc giao tranh. Ông cho biết hiện quân đội Israel đang “có hệ thống” loại bỏ lực lượng Hezbollah hoạt động tại miền nam Lebanon.

Thời gian gần đây, dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Lebanon đã tiến hành tiếp xúc và đàm phán trực tiếp liên quan các vấn đề an ninh biên giới. Tuy nhiên, hai bên vẫn tồn tại khác biệt đáng kể liên quan đến vấn đề lực lượng Hezbollah.

Thanh Vân