Nhật Bản phóng thành công tên lửa H3 mang vệ tinh định vị

Nhật Bản ngày 11/8 đã phóng thành công tên lửa H3 chuyến số 9, mang theo vệ tinh định vị Michibiki số 7, đánh dấu lần phóng thành công thứ hai liên tiếp của dòng tên lửa chủ lực thế hệ mới này sau sự cố hồi cuối năm ngoái.

Tên lửa H3-9 mang theo vệ tinh định vị của Nhật Bản đã phóng thành công ngày 11/8/2026. Ảnh: Yonhap.

Theo NHK, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng tên lửa H3 chuyến số 9 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, vào khoảng 4 giờ 23 phút sáng 11/8 theo giờ địa phương. Khoảng 30 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã đưa vệ tinh Michibiki số 7 vào quỹ đạo dự kiến.

Michibiki, có nghĩa là “Cột mốc dẫn đường”, là hệ thống vệ tinh định vị của Nhật Bản, được phát triển nhằm cung cấp dữ liệu định vị có độ chính xác cao. Hệ thống này có thể hỗ trợ giảm sai số định vị trên điện thoại thông minh và cung cấp tín hiệu cảnh báo động đất khẩn cấp tại những khu vực không có tín hiệu vô tuyến.

Theo kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản, hệ thống Michibiki gồm 7 vệ tinh nhằm giúp nước này chủ động cung cấp dữ liệu định vị có độ chính xác cao mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống của nước khác, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị ảnh hưởng sau sự cố hồi tháng 12/2025 khi vệ tinh Michibiki số 5 được phóng đi nhưng không thể đi vào quỹ đạo. Chính phủ Nhật Bản, trước mắt, sẽ vận hành hệ thống với 6 vệ tinh, trước khi từng bước hoàn thiện hệ thống 7 vệ tinh.

Tên lửa H3 là mẫu tên lửa đẩy chủ lực thế hệ mới của Nhật Bản, được phát triển với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phóng vệ tinh trong nước và tham gia thị trường dịch vụ phóng thương mại quốc tế.

Vụ phóng H3 chuyến số 9 ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 2, song đã bị trì hoãn để điều tra nguyên nhân sự cố trong lần phóng H3 chuyến số 8 hồi tháng 12 năm ngoái. Thành công của vụ phóng lần này đánh dấu lần thứ hai liên tiếp tên lửa H3 hoàn thành nhiệm vụ, sau lần phóng hồi tháng 6/2026 đưa nhiều vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo.

Minh Phương

Nguồn: The chosun, AP.