Chuyên gia cảnh báo căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc, Nhật Bản dễ tổn thương trước tên lửa, UAV

Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc và Nhật Bản có nguy cơ bị tên lửa và máy bay không người lái tấn công, trong bối cảnh nguồn tên lửa Patriot của Mỹ đang thiếu hụt. Đây là cảnh báo của ông Seth Jones, Giám đốc Chương trình Quốc phòng và An ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Căn cứ không quân Osan là một trong hai căn cứ lớn của Không quân Mỹ do Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vận hành. Ảnh: The chosun.

Phát biểu với báo giới ngày 10/8, ông Jones cho rằng Mỹ cần khẩn trương tăng cường mạng lưới phòng không tại các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Thái Bình Dương.

Theo ông, việc sử dụng nhanh chóng tên lửa Patriot trong các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có thể tạo ra khoảng trống trong năng lực phòng thủ. Ông nhận định thách thức tại Thái Bình Dương thậm chí lớn hơn Trung Đông, khi Trung Quốc được cho sở hữu số lượng lớn máy bay không người lái cùng các loại tên lửa hành trình, đạn đạo và siêu vượt âm.

Các máy bay vận tải quân sự của Mỹ tại căn cứ Osan của Không quân Mỹ ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Yonhap.

Để tăng cường phòng thủ, ông Jones đề xuất xây dựng hệ thống phòng không ba tầng gồm tầm xa, tầm trung và tầm ngắn, trong đó bổ sung tên lửa Patriot, tăng cường hệ thống Khả năng Bảo vệ Hỏa lực Gián tiếp (IFPC) và sử dụng các hệ thống đánh chặn máy bay không người lái. Ông cũng đề xuất kết hợp vũ khí năng lượng định hướng, tác chiến điện tử và các mục tiêu giả để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV.

Ông Jones đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ tăng ngân sách cho việc bảo trì, phục hồi và hiện đại hóa các cơ sở quốc phòng, đồng thời cảnh báo Trung Quốc, Iran, Triều Tiên và Nga đang theo dõi khả năng Mỹ khắc phục những điểm yếu trong phòng thủ trước tên lửa và máy bay không người lái.

Động thái trên cho thấy yêu cầu tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương đang được đặt ra, trong bối cảnh các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái ngày càng được chú trọng.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun.