UAV mở rộng không gian tác chiến trong xung đột Nga – Ukraine

Việc Ukraine đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu tại Crimea và sâu trong lãnh thổ Nga, trong khi Moskva tăng cường các biện pháp bảo vệ những cơ sở quân sự chiến lược, cho thấy UAV đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine tại phòng điều khiển trong một chiến dịch sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào các vị trí của Nga. Ảnh: AP.

Theo chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine Brovdi, năng lực triển khai các hệ thống không người lái của Ukraine hiện mới đạt khoảng 14% nguồn lực. Ông cho biết nếu nguồn tài chính từ các đối tác được giải ngân kịp thời, Ukraine có khả năng tăng gấp 7 lần hoạt động tấn công nhằm vào Crimea trong tháng 8 mà không cần tiến hành chiến dịch trên bộ.

Theo ông Brovdi, mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm khả năng sử dụng Crimea như một căn cứ quân sự của Nga. Các hoạt động này chủ yếu được tiến hành bằng UAV tấn công và trinh sát do Ukraine sản xuất.

Ông Brovdi cho rằng các đợt tấn công trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động quân sự và hậu cần của Nga tại Crimea. Theo ông, trong 5 đợt tập kích tên lửa quy mô lớn gần đây nhằm vào Ukraine, số tên lửa được phóng từ bán đảo Crimea chỉ ở mức hạn chế.

Tên lửa đạn đạo tấn công thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 6/6/2026. Ảnh: Reuters.

Chỉ huy lực lượng UAV Ukraine cũng cho biết các cuộc tấn công đã tác động đến hoạt động của “hạm đội bóng tối” được sử dụng để vận chuyển dầu, đồng thời làm gián đoạn một số tuyến giao thông trên Biển Đen. Tuy nhiên, những đánh giá này chưa được xác nhận độc lập.

Trong khi đó, giao tranh tiếp tục gây thương vong ở cả Nga và Ukraine. Ngày 10/8 một cuộc tập kích nhằm vào thành phố Zaporizhzhia, miền Đông Nam Ukraine, đã khiến 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Trong khi Kiev cũng hứng chịu các một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Trong bối cảnh UAV Ukraine ngày càng vươn tới các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, Moskva được cho là đang tăng cường các biện pháp bảo vệ những cơ sở quân sự có giá trị chiến lược.

Hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy các tấm lưới chống UAV được triển khai tại căn cứ hải quân Rybachiy trên bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông Nga, cách Ukraine khoảng 7.400 km. Các tấm lưới được căng phía trên một số khu vực neo đậu tàu ngầm, được cho là nhằm ngăn UAV mang thuốc nổ tiếp cận trực tiếp các tàu.

Các tàu ngầm lớp Borei được thiết kế để hoạt động bí mật dưới biển, song khi neo đậu tại các vị trí cố định, chúng có thể trở thành mục tiêu dễ bị phát hiện hơn. Với khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, những tàu này giữ vai trò quan trọng trong năng lực răn đe hạt nhân của Nga.

Diễn biến trên cho thấy UAV đang dần vượt ra ngoài vai trò hỗ trợ tác chiến trên chiến trường để trở thành công cụ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng, hậu cần và các mục tiêu quân sự có giá trị cao.

Thanh Hằng

Nguồn: Hindu Times.