Chính quyền Yemen: Giai đoạn Houthi tiến hành tấn công mà không phải chịu hậu quả đã kết thúc

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi vừa tuyên bố chính quyền nước này sẽ không tiếp tục để lực lượng Houthi đơn phương quyết định thời điểm, địa điểm và quy mô các cuộc giao tranh, sau khi Houthi tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cảng Mokha, ở phía Tây Nam Yemen.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi. Ảnh: aa.

Phát biểu tại cuộc gặp các đại sứ của những nước tham gia hỗ trợ tiến trình chính trị tại Yemen ngày 10/8, ông Al-Alimi cho rằng chính quyền Yemen không phải bên khởi đầu đợt leo thang mới nhất, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì cam kết đối với tiến trình hòa bình không đồng nghĩa với việc cho phép Houthi tự do tiến hành các cuộc tấn công.

Theo Văn phòng của ông Al-Alimi, cuộc tấn công nhằm vào cảng Mokha đã gây thương vong cho dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đồng thời làm hư hại cầu cảng, các cơ sở dịch vụ, cần cẩu bốc dỡ hàng hóa, nguồn cung lương thực và một số tàu thương mại. Một bệnh viện của Ả rập Xê út, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và hộ chiếu cùng một số công trình cấp nước cũng bị ảnh hưởng.

Ông Al-Alimi nhận định vụ tấn công là một phần trong đợt leo thang kéo dài nhiều tuần qua. Theo ông, chính quyền Yemen đã nhiều lần cảnh báo cộng đồng quốc tế rằng không thể xây dựng một nền hòa bình lâu dài khi một lực lượng vũ trang sở hữu tên lửa đạn đạo và có khả năng tự quyết định việc tiến hành hoặc chấm dứt giao tranh.

Khói bốc lên từ cảng sau vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cảng Mokha, Yemen, ngày 9/8/2026, theo quân đội Yemen. Ảnh: Reuters.

Ông Al-Alimi tuyên bố tình hình hiện nay cho thấy cục diện chính trị và quân sự đã có những thay đổi, đồng thời cảnh báo “giai đoạn Houthi tiến hành các cuộc tấn công mà không phải chịu hậu quả đã kết thúc”. Ông nhấn mạnh nhà nước Yemen sẽ không để Houthi đơn phương quyết định thời điểm bắt đầu giao tranh, địa điểm, quy mô cũng như thời điểm chấm dứt.

Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ dân thường, các cơ sở dân sự và cảng thương mại, tôn trọng chủ quyền của Yemen và phản đối việc sử dụng tên lửa, UAV nhằm đạt được những lợi ích mà ông cho là không chính đáng.

Theo Văn phòng ông Al-Alimi, các đại sứ tham dự cuộc gặp đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Houthi nhằm vào lực lượng chính phủ, các cơ sở dân sự và kinh tế, trong đó có cảng Mokha, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào Ả rập Xê út và tàu thuyền thương mại.

Theo các nguồn tin chính thức của Yemen, cuộc tấn công ngày 9/8 nhằm vào cảng Mokha và các khu dân cư lân cận khiến ít nhất 7 dân thường và quân nhân thiệt mạng, khoảng 30 người bị thương. Giao tranh cũng gia tăng tại một số mặt trận ở Yemen từ tháng trước, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Thanh Hằng

Nguồn: Aa.