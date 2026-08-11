Ông Trump yêu cầu Iran bồi thường, nỗ lực mở lại eo biển Hormuz thêm khó khăn

Nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện thêm trở ngại sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tehran bồi thường những thiệt hại mà Washington cho rằng Iran đã gây ra trong nhiều thập kỉ qua, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 10/8/2026. Ảnh: The New York Sun.

Phát biểu với báo giới ngày 10/8, Tổng thống Trump cho biết Iran trước đó đã yêu cầu Mỹ bồi thường những thiệt hại mà Washington gây ra. Ông cho rằng nếu Tehran đưa ra yêu cầu này, Mỹ cũng sẽ yêu cầu Iran bồi thường những tổn thất mà nước này gây ra trong khoảng 50 năm qua, trong đó có những người bị thương hoặc thiệt mạng trong các cuộc xung đột và các vụ tấn công.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, nêu cụ thể hơn yêu cầu đối với Iran. Theo đó, Washington muốn khoản bồi thường bao gồm thiệt hại từ cuộc xung đột hiện nay, các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, cùng những khoản liên quan các cuộc trấn áp người biểu tình tại Iran.

Theo phía Mỹ, Cuộc xung đột với Iran đã khiến 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2/2026.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng, Tehran cần chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại và thương vong mà Iran bị cáo buộc gây ra tại Lebanon, Syria, Yemen và Gaza.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Iran yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực như những điều kiện để mở lại eo biển Hormuz.

Tàu thuyền hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: Global News.

Theo giới quan sát, việc hai bên đưa ra các yêu cầu bồi thường đối ứng đang làm gia tăng những trở ngại đối với nỗ lực đàm phán nhằm khôi phục hoạt động qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược mà trước xung đột có khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua.

Việc tuyến hàng hải quan trọng này bị phong tỏa đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh, gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu và đặt thêm bài toán khó cho chính quyền Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Ngọc Liên

Nguồn: Arirang.