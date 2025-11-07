Hezbollah cảnh báo chính phủ Lebanon không “rơi vào cái bẫy đàm phán với Israel”

Phong trào Hezbollah của Lebanon vừa công bố một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Joseph Aoun, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri và Thủ tướng Nawaf Salam, cảnh báo các nhà lãnh đạo nước này không nên “rơi vào cái bẫy đàm phán với Israel”. Hezbollah cho rằng những cuộc đối thoại như vậy “chỉ phục vụ lợi ích của kẻ thù” và “đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia” của Lebanon.

Hezbollah cáo buộc Israel gây sức ép lên chính phủ Lebanon. Ảnh Reuters.

Theo kênh Al-Manar thuộc Hezbollah, bức thư khẳng định cả chính phủ Lebanon và Hezbollah đều nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn với Israel, trong khi phía Israel vẫn liên tục “xâm phạm lãnh thổ Lebanon trên bộ, trên biển và trên không”.

Hezbollah cáo buộc Israel gây sức ép lên chính phủ Lebanon, đồng thời chỉ trích yêu cầu của Israel - coi việc giải giáp Hezbollah là điều kiện tiên quyết cho một vòng ngừng bắn mới là “không thể chấp nhận”. Phong trào này nhấn mạnh các vấn đề nội bộ của Lebanon “không nên bị chi phối bởi áp lực bên ngoài hay sự cưỡng ép từ Israel”.

Bức thư cũng cảnh báo rằng Israel đang tìm cách “tước bỏ khả năng kháng cự” của Lebanon và buộc nước này phải nhượng bộ vì lợi ích của phía Israel.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon ngày 6/11/2025. Ảnh: AP.

Trong những ngày gần đây, Israel đã tăng cường các cuộc không kích ở miền Nam Lebanon. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel hôm 6/11 đã khiến một người thiệt mạng và tám người bị thương. Các vụ tấn công mới đã gây ra làn sóng di dời, với tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng khi người dân tháo chạy khỏi khu vực bị oanh kích. Một số trường học tư thục ở khu vực Nabatieh, miền Nam Lebanon, thông báo đóng cửa ngày 7/11 để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Theo các nguồn tin Lebanon, đây là phần tiếp theo trong chuỗi hành động quân sự leo thang của Israel, được ghi nhận gia tăng mạnh từ đầu tháng 11. Trong tuần đầu tiên của tháng này, quân đội Israel đã tiến hành 22 chiến dịch, bao gồm không kích, pháo kích và phá dỡ nhà dân.

Cuối tháng 10, Tổng thống Aoun từng tuyên bố Lebanon sẵn sàng đàm phán với Israel nhằm chấm dứt tình trạng chiếm đóng ở miền Nam, song phía Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công. Ngày 3/11, ông Aoun một lần nữa kêu gọi khởi động đàm phán ngoại giao với Israel.

Lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel có hiệu lực từ 27/11/2024. Theo đó, quân đội Israel phải rút dần khỏi miền Nam Lebanon trước ngày 26/1/2025, song quân đội Israel vẫn tiến hành các vụ tấn công ở Lebanon với lý do “chống lại mối đe dọa từ Hezbollah”, đồng thời duy trì lực lượng tại năm căn cứ chính dọc biên giới.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã